Les jeux PS4 seront naturellement optimisés sur PS5

Si la PlayStation 5 a été annoncée officiellement en avril dernier, depuis, les informations tombent au compte-goutte. Nouvelle info, cependant : les jeux PS4 seront naturellement optimisés sur la nouvelle console.

Cela signifie que qui signifie que les joueurs habitués à PS4 pourront continuer à jouer à la totalité de leurs jeux sur PS5. Une transition en douceur. Il y a quelques jours, nous vous apprenions même qu’en mode multijoueur, en ligne, les propriétaires de PS5 et de PS4 pourront s’affronter.

Rétrocompatibilité PS4-PS5 : comment ça marche ?

Mais comment fonctionnera cette rétrocompatibilité dans la pratique ? Dans un brevet sorti le 25 mai 2019, Sony donne plus de détails. On y apprend, notamment, que la PS5 sera équipée d’un système qui lui permettra de faire tourner les jeux de la génération précédente, sans problème.

Ce n’est pas tout, tous les jeux PS4 profiteront de la même puissance que des jeux PS5, sans qu’il y ait aucun patch à installer ou d’autres codes à insérer.

Résultat : en plus de profiter de vos jeux PS4 préférés sur la nouvelle console, vous pourrez également jouir de quelques améliorations. Il y a de grandes chances que vos jeux bénéficient d’un temps de chargement plus rapide et qu’ils soient plus fluides et même plus beaux que l’original.