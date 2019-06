E3 2019 : la bande-annonce de Cyberpunk 2077, avec Keanu Reeves

Ce lundi se tenait la conférence Xbox, lors de laquelle Microsoft a annoncé sa plateforme de cloud gaming xCloud et sa console prochaine génération, la Xbox Project Scarlett. Deux boulets de canon assortis d’un troisième : la sortie prochaine du jeu Cyberpunk 2077, annoncée par… Keanu Reeves, monté sur scène pour faire part de sa présence dans le jeu de CD Projekt Red. Excusez du peu.

Après le dernier John Wick et sa présence probable dans le prochain Marvel, l’acteur de Matrix et Point Break est, semble-t-il, déterminé à étendre son talent au jeu vidéo. On l’avait d’ailleurs déjà vu dans Fortnite, dans une version un peu plus cartoonesque. Le voici ici en badass futuriste (étrangement ressemblant, d’ailleurs, au «night soldier» de Captain America). Du sang, des larmes et du métal.

Keanu Reeves, «rockerboy» dans Cyberpunk 2077

Dans le jeu, l’acteur américain camperait un « Rockerboy », une des factions présentes dans le jeu de rôle Cyberpunk 2020, dont est tiré le titre de CD projekt. Les «rockerboys» seraient un groupe de marginaux combattant l’autorité par leur musique.

Cyberpunk 2077 sortira le 16 avril 2020 sur PC, PS4 et Xbox One.