Huawei : les smartphones définitivement privés de Facebook, Whatsapp et Instagram

Vous pensiez que l’affaire Huawei était ne train de s’apaiser avec le soudain revirement de Google ? Que nenni. Car désormais la marque chinoise se voit définitivement privée, en toute logique, des plus gros médias sociaux et messageries du monde : Facebook, Whatsapp et Instagram. Un coup dur, qui n’a rien d’une surprise puisqu’il découle du décret à l’origine de toute l’affaire qui oppose les États-Unis et Huawei.

L’information provient de l’agence de presse Reuters : le géant chinois se voit maintenant rayer de la liste des fabricants pouvant préinstaller Facebook et Instagram (propriété de Facebook). WhatsApp n’a pas tardé à suivre le mouvement.

Huawei privé de Facebook and Co. : un revers attendu

« Nous examinons la règle finale du département du Commerce et la licence générale temporaire plus récente, et prenons des mesures pour garantir la conformité », a déclaré un responsable de Facebook dans un communiqué officiel. Le mois dernier, Donald Trump avait signé un décret bannissant Huawei des réseaux de communication américains. L’ordonnance oblige les entreprises américaines à mettre fin à leur partenariat avec la firme de Shenzhen.

Les anciens smartphones de Huawei ne sont cependant pas concernés par la restriction. Seuls les modèles à venir (comme les successeurs des P30 et P30 Pro) paieront les pots cassés.

Par ailleurs, si Huawei ne pourra plus installer Facebook, Instagram et WhatsApp nativement, les utilisateurs pourront toutefois passer par le store (celui d’Android, puis celui de l’OS de Huawei) pour installer les applications.