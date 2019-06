Nintendo Direct E3 2019 : suivez en direct la conférence

Ce mardi 11 juin 2019, à 12h (EST), se tient la conférence Nintendo Direct, en marge de l’E3. Si le géant japonais a déjà divulgué au compte-gouttes bon nombre de ses nouveaux projets, comme Pokémon Épée et Bouclier ainsi que les nouvelles versions de la console Switch, on attend encore plusieurs annonces d’envergure.

Notamment de nouvelles images du nouvel opus de Pokémon, Luigi’s Mansion 3 et un remake de Link’s Awakening. Et quelques surprises à la clé? Pas impossible, Nintendo est coutumier du fait.

Luigi’s Mansion 3

Le retour du manoir hanté, et du frère de Mario avec sa panoplie d’armes: l’attrapeur de fantômes Poltergeist, le lanceur de siphons, le super saut…

Le joueur aura la possibilité de passer de Luigi à Gooigi (une version plus gélatineuse) pour plus de fonctionnalités et de chasser les fantômes en multijoueur à travers une succession de pièges.

Sortie annoncée courant 2019 sur Switch.

The Legend of Zelda : Link’s Awakening

Un remake du jeu sorti en 1993 sur Game Boy, avec une ambiance très cartoonesque assez éloignée du dernier opus de la série, mais pleine de références en plans inclinés. La musique a été revisitée elle aussi, ainsi que les énigmes.

Sortie prévue le 20 septembre 2019.

The Witcher III : Wild Hunt

La série à succès, sortie à l’origine sur Xbox et PlayStation, arrive sur Switch courant 2019.

Fire Emblem : Three Houses

Une première impression remarquable du prochain opus de la série RPG Fire Emblem, qui raconte la réunion d’une classe de combattants assemblés pour combattre les forces du mal.

Un jeu aux graphismes animés d’une finesse impressionnante, à l’instar des précédents Fire Emblem. Sortie prévue le 26 juillet 2019.