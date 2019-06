Triada : ce malware préinstallé sur Android

Et si votre smartphone était déjà infecté avant la sortie d’usine ? Cela semble irréel, et pourtant, c’est ce que l’on a remarqué sur de nombreux dispositifs. Le malware responsable a pour nom Triada. Ce malware, créé par des développeurs, est installé sur lesdits dispositifs à l’insu des fabricants. L’objectif du composant est de permettre l’affichage des publicités sans que les utilisateurs puissent y remédier.

Android et sa longue tradition de malware

Ce n’est pas parce que votre smartphone vient tout juste de sortir d’usine qu’il est totalement sécurisé. Et pour cause, l’on vient de constater que sur plusieurs smartphones Android, un virus, nommé Triada, a été préinstallé à l’insu des fabricants, et par ailleurs sans que les utilisateurs le sachent. Face à cette situation, la firme de Mountain View a tenu a expliqué ce qui se passe réellement via un billet de blog dédié à la cybersécurité : « Triada était discrètement inclus dans l’image système lors de l’installation d’Android ».

Dans ce billet, Google pointe du doigt les développeurs tiers, qui selon eux n’ont pas averti les fabricants de smartphones de ce qu’ils allaient faire. Mais comment cette situation aurait réussi à passer inaperçu aux yeux des constructeurs ? En fait, la plupart des constructeurs font appel à des fournisseurs tiers pour toutes les étapes liées au développement de la surcouche Android.

Avec une incapacité à mettre au point certains options en internes, des marques décident de se tourner vers des partenariats, qui ne sont pas tous des experts renommés dans le domaine. À cause de cette pratique peu éthique, les fournisseurs tiers malveillants en profitent pour intégrer leurs malwares ou leurs spamwares.

Les smartphones concernés

Dans son billet de blog, Google n’a pas listé les entreprises concernées par cette situation. Mais une étude lancée par le Dr Web Research Institute pointe du doigt deux constructeurs chinois : Leagoo et Nomu.

