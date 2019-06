FIFA 20 : point sur le mode VOLTA, le foot de rue

Tous les ans, et ce depuis plusieurs années, la sortie d’un nouvel opus de FIFA est presque devenu un rituel de la fin d’année pour EA Sports. Cette année, Fifa 20 sortira sur PS4, Xbox One, Nintendo Switch le 27 septembre 2019.

Et pour le plus grand plaisir des fans, on notera l’arrivée de FIFA Street (ou VOLTA). Passage en revue.

Le mode VOLTA dans Fifa 20

Dans ce mode VOLTA, honneur au foot de rue. Si les fans du monde entier ont déjà fait cette demande depuis 2012, ce n’est que cette année qu’EA Sports a décidé d’exhausser leur rêve. Selon le producteur exécutif Aaron McHardy : « Cette année, nous allons apporter une toute nouvelle expérience avec Volta Football dans le jeu, qui pourra refléter nombre de carrières de footballeurs qui ont débuté dans les rues. Cet aspect unique du sport offre à nos joueurs une expérience jamais vue dans FIFA ».

En effet, pour ce nouvel opus, le mode Aventure ne sera plus de la partie car elle fera place à la Volta Story. Dans ce monde, le joueur se retrouve en bas d’un immeuble où il évoluera petit à petit jusqu’aux championnats mondiaux de Futsal. Voici les points les plus importants que vous retenir sur ce mode :

Le principe reprendra les bases de The Journey

Il est possible de recruter des joueurs pour son équipe

Il est possible d’affronter des adversaires dans les quatre coins du monde

Pas de possibilité de jouer avec des joueurs en ligne

La possibilité de personnaliser son avatar de A à Z (son apparence, ses vêtements)

La possibilité de choisir entre un homme ou une femme

Plusieurs objets seront à débloquer en fonction des actions sur le terrain

Une présence importante de la marque Adidas sur les objets du jeu

La possibilité de personnaliser le terrain et le ballon

Chaussez vos crampons (personnalisés).

