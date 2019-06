HongMeng OS : Huawei aurait déjà produit 1 million de smartphones avec son OS

À peine Google avait-il retiré sa licence Android à Huawei le mois dernier, Ren Zhengfei, président de la marque chinoise, a annoncé l’arrivée de son propre OS. D’ailleurs, la firme s’était préparée depuis des années étant donné que le premier pas de ce système d’exploitation date de 2012. Aujourd’hui, l’écosystème natif a déjà un nom : HongMeng OS, et il tournerait sur 1 million de nouveaux smartphones produits dans les usines Huawei.

Selon le China Daily, les appareils tournant sous HongMeng OS aurait déjà commencé à être produits en 2012, soit sept ans avant le décret américain.

HongMeng OS, ou la riposte avancée de Huawei

Précisons que le nom de HongMeng OS n’est pas encore officiellement entériné. S’il a déjà été déposé au Canada, en Europe, en Corée du Sud et au Mexique, certains continuent à l’appeler Ark OS ou Oak OS.

On sait également que ces smartphones sont encore en phase de test. Mais si l’on se réfère à l’article de ChinaDaily, l’OS sera « disponible dès cet automne, au plus tard au printemps prochain ». Pour se différencier de la concurrence et pour tourner une bonne fois pour toutes la page sur les accusations d’espionnage, l’entreprise vise à une plus grande protection de la vie privée avec HongMeng OS.