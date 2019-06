Apple pourrait racheter une partie d’Intel

Apple n’a pas encore la capacité de produire, en interne, les équipements pour ses iPhone. Ainsi, l’entreprise américaine a toujours fait confiance à Intel pour équiper ses iPhone avec les modems 4G de ce dernier, alors que la firme à la pomme était en conflit avec Qualcomm. Mais récemment, Apple et Qualcomm ont enterré la hache de guerre pour que les iPhone puissent profiter de la 5G. Ce qui n’est pas une excellente nouvelle pour Intel. Le constructeur vient de perdre l’un de ses clients les plus importants du marché. À cause de cette grosse perte, Intel a annoncé qu’il abandonnait le marché des modems.

Si l’on se réfère aux dernières informations partagées par The Information, Apple serait sur le point de négocier avec Intel pour le rachat de sa branche modem. L’objectif d’Apple, dans cette situation, est d’être plus indépendant en développant ses propres solutions.

Intel racheté par Apple : un remake du cas Imagination ?

Ainsi, la marque à la pomme ne dépendra plus de Qualcomm. Ce qui permettra d’améliorer les résultats et, peut-être, lui fera retrouver la place de numéro 2 sur le marché. Selon une source sûre, les discussions se tournent principalement sur le rachat de la branche allemande d’Intel, anciennement appartenant à Infineon. Résultat : Apple pourra récupérer les brevets et les ingénieurs spécialisés pour la construction des modems.

Si pour le moment, cela reste un simple bruit de couloir, cette décision de rachat, si elle est fondée, nous ramènerait quelques années en arrière, lorsque le fournisseur de puces graphiques des appareils sous iOS, Imagination Technologies, était dans le même cas. Après l’annonce d’Apple de l’abandon des puces de la marque, le prix de son action a chuté, ce qui a mené à sa mise en vente. Et pourtant, Apple n’a pas racheté Imagination, mais a aspiré la plupart des ingénieurs et des cadres y travaillant.

Aujourd’hui, les locaux d’Apple, dédiés à cette branche, se situent seulement à quelques kilomètres des bureaux d’Imagination.