Vous avez toujours rêvé de développer votre propre jeu, sans pour autant devoir travailler d’arrache-pied pour avoir des connaissances en matière de développement ? Cette nouveauté de Google vous sera d’une grande utilité. Le département Google Area 120 vient de mettre en place un outil d’édition de jeu vidéo, présenté sous le nom de Google Game Builder. Et vous n’aurez pas besoin de décrocher un diplôme d’édition de jeux vidéo pour pouvoir le prendre en main. Tout se passe, en effet, en glisser-déposer.

Que vous vous soyez déjà risqué dans le développement de jeux vidéo ou non, un premier pas dans ce domaine suffit pour vous faire comprendre ô combien les différentes étapes sont d’une grande difficulté. Force est de constater que même les professionnels dans le développement de jeux vidéo peuvent encore faire face à certaines difficultés. La preuve, même les jeux que produisent les grands studios et les grosses licences ne sont pas tous appréciés par le grand public.

Développer rapidement un jeu vidéo grâce à Google

Le jeu est d’ores et déjà disponible en accès anticipé sur Steam.

Cet outil révolutionnaire est totalement gratuit et ne requiert donc aucune compétence de votre part. Et cette technique du glisser-déposer ne vaut pas seulement pour les visuels du jeu car même les codes aussi fonctionneront de cette manière. Au lieu de saisir toutes les lignes du code au clavier, Google affirme que vous n’aurez qu’à « glisser et déposer des cartes pour répondre à des questions comme, comment le joueur devra se déplacer ».

L’on sait également que le développement des jeux peut se faire sur des plateformes mobiles. L’apprenti développeur pourra aussi faire « des tableaux de scores, des potions de soin, des véhicules pilotables et bien d’autres choses ».

Après Stadia, Google met un deuxième pied dans le jeu vidéo.