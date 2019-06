Xavier Niel, grand magnat des télécommunications en France (à l’origine de Free Mobile, l’un des réseaux téléphoniques les plus populaires dans l’Hexagone) a créé le concept d’école 42 en 2013. Non reconnus par l’état français, ces établissements privés proposent un enseignement gratuit et sans professeurs destiné aux développeurs de logiciels. Après une visite dans la première de ces écoles, à Paris, en novembre 2018, le maire de Québec Régis Labeaume et son équipe ont décidé d’importer le concept dans le quartier de St-Roch.

L’ouverture, à l’origine prévue en septembre 2019, se fera finalement en avril 2020. Le temps pour la future école de s’inscrire dans un grand réseau mondial d’une vingtaine d’écoles, le 42 Network, qui s’étend de l’Indonésie aux États-Unis en passant par la France et la Russie.

L’École 42, une nouvelle vision de la formation au Québec

Ouverte en tout temps (24 heures sur 24, 7 jours sur 7), l’école 42 est basée sur un apprentissage entre pairs, sans enseignants. Celui-ci permet aux élèves d’avancer à leur rythme propre au travers de différents modules. Ce programme, qui peut durer de trois à cinq ans, prévoit aussi des périodes de stage en entreprise.

« La vision de l’école 42 cadre parfaitement avec la mission de Québec numérique. Avec des cohortes de 200 apprenants par année, l’implantation de ce pôle d’innovation dans la région de Québec s’attaquera à la pénurie de main-d’œuvre dans le secteur informatique », déclare Dominic Goulet, directeur général de Québec numérique.

Le nouvel établissement de Québec pourra accueillir 600 étudiants, avec une première cohorte de 200 en avril 2020, puis deux autres de 200 en 2021 et 2022. Les intéressés peuvent d’ores et déjà envoyer leur candidature via le site 42quebec.com, ouvert pour l’occasion.