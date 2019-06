Google Maps : des millions de faux commerces polluent la plateforme

Selon une étude effectuée par le Wall Street Journal, près de 11 millions de faux commerces seraient enregistrés aujourd’hui sur Google Maps. Ces boutiques fictives ont un objectif : détourner les utilisateurs vers leurs produits et leurs services. Pour tromper les utilisateurs, elles indiquent, entre autres, de fausses fiches et un numéro de téléphone fictif.

En recherchant un service de plomberie à New York, les enquêteurs du WSJ ont découvert que 13 des 20 meilleurs résultats correspondent à de fausses adresses. Au total, des milliers de fausses adresses seraient créées tous les jours, ce qui fait 11 millions de fausses adresses dans tout le magasin d’application.

Quand les commerces contournent le système Google Maps

Cette escroquerie bien organisée est le fruit de manœuvres très célèbres chez les commerçants. Leur objectif est de faire la promotion de leur propre service et produit. Les fausses entreprises publient volontairement de fausses boutiques semblables aux leurs et présentes dans le même quartier.

Lorsque les clients les appellent, ces derniers disent ne pas avoir le produit recherché ou prétendent que le magasin est fermé. Ne trouvant pas ce qu’ils recherchent, les clients décident de se tourner vers les magasins les plus proches et donc, automatiquement, vers leurs véritables boutiques. Il s’agit donc de passer au-delà du système pour obtenir une plus grande visibilité, sans rien dépenser.

Google compte sur ses utilisateurs

Google est tout à fait conscient de ce problème et a même déjà détecté des millions de fausses boutiques sur sa plateforme. « Nous savons qu’une petite minorité continuera d’essayer d’arnaquer les autres, donc il y aura toujours du travail à faire et nous sommes déterminés à continuer à faire mieux », déclare Ethan Russell, directeur produit de Google Maps.

La firme compte également sur la vigilance des utilisateurs pour signaler les boutiques imaginaires.