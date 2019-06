Harry Potter : Wizards Unite est disponible : en quoi ça consiste ?

Quand Pokémon Go rencontre Harry Potter, ça donne… Harry Potter : Wizards Unite, le dernier jeu de Niantic reprenant les mécanismes du premier pour l’appliquer à l’univers du magicien à lunettes. L’appli est désormais disponible sur iOS et Android dans une bonne partie du monde.

L’histoire, si elle s’avère simple, parvient à reprendre les codes de la série tout en l’appliquant à la réalité augmentée sur mobile. En clair, le Groupe d’intervention du Secret Magique est formé pour se débarrasser de monstres ayant envahi le monde. Vous êtes, dans le jeu, une jeune recrue qui vient d’intégrer le groupe et doit suivre de près les créatures maléfiques (appelées « Retrouvables »), trouver les reliques, les animaux et récupérer les souvenirs magiques soudainement apparus dans le monde des humains.

Harry Potter : Wizards Unite, du bonbon pour les collectionneurs

Tout comme Pokémon Go, «Wizards Unite» est d’abord un jeu où il faut collectionner. En l’occurrence, les fameux « Retrouvables», qu’il va falloir inscrire dans le registre une fois capturés grâce à vos tours de magie (des traces magiques qu’il faut dessiner sur l’écran, avec plus ou moins de succès).

Réalité augmentée oblige, il faudra se promener pour de vrai dans sa ville pour trouver les créatures. Une fois le Retrouvable obtenu, il faudra le coller dans le registre à l’endroit qui lui est dédié. Le premier personnage à sauver est Hagrid, pris dans une sorte de toile d’araignée.

Le jeu offre deux mécanismes de combat. Outre les traces magiques, qui consistent à respecter au mieux un tracé sur l’écran, on note les «rencontres magiques», qui comprennent une barre de vie et la possibilité pour les créatures de renvoyer des coups. Il faudra donc se protéger des coups tout en envoyant les sorts les plus efficaces possibles.

Trois ans après Pokémon Go, donc, préparez-vous à voir à nouveau les rues envahies de collectionneurs de créatures.