iOS 13 disponible en bêta : comment le tester sur son iPhone ?

C’est lors de la conférence WWDC 2019, début juin, qu’Apple (et Tim Cook en tête) a révélé iOS 13, le nouveau système d’exploitation qui équipera les iPhone. Si le nouvel écosystème doit être mis à disposition à l’automne, il est d’ores et déjà possible de le tester en version bêta.

Celui proposera, entre autres, un mode sombre, un clavier amélioré ainsi qu’un service de connexion rapide (« Sign in with Apple »).

Comment tester iOS 13

En premier lieu, vérifiez que votre iPhone est bien compatible. Nous avions consacré un article à la question, à retrouver ici.

Apr ailleurs, gardez en tête que les versions bêta comportent encore des bugs. Il convient donc de sauvegarder toutes ses données sur iCloud ou Google Drive.

Une fois cette étape passée, voici la marche à suivre :

Rendez-vous sur la page dédiée à la bêta d’Apple depuis votre iPhone.

Connectez-vous avec vos identifiants Apple

Puis rendez-vous sur cette page pour télécharger le profil

Rendez-vous ensuite dans Réglages > Général > Profil pour installer le profil iOS 13 téléchargé à l’instant, puis dans Réglages > Général > Mise à jour logicielle

Quelles nouveautés ?

Au titre des nouveautés, iOS 13 apporte toute une gammes de fonctionnalités et interfaces inédites par-rapport à la version 12.

Comme annoncé lors de la dernière conférence WWDC 2019, iOS 13 devrait bénéficier d’une lourdeur de téléchargement réduite de 50%.

On note aussi l’arrivée du Dark Mode (mode sombre) sur le nouvel iOS.

Le clavier se dote d’une fonction rapide. En clair, la possibilité de balayer les touches plutôt que de sauter de l’une à l’autre.

L’appli «Rappels» change elle aussi, avec toute une série de nouvelles fonctionnalités.

L’appli «Maps» subit à son tour une refonte : plus de précision, plus de clarté, plus d’interactions, vue 3D. En clair, une nouvelle version de Google Maps.

Arrive par ailleurs un nouveau service de protection de la localisation et de connexion, avec l’arrivée d’un service de connexion via Apple.

Les Animojis connaissent une refonte, avec toute un série d’accessoires vous permettant d’avoir un avatar sur-mesure, et pourront être ajoutés sous forme de «stickers» dans les conversations.

iOS 13 s’accompagnera aussi d’un nouvel éditeur de photos et… de vidéos. La nouvelle appli «Photos» permettra par ailleurs d’organiser ses photos de manière beaucoup plus efficace et logique, avec une interface de bibliothèque plus élégante.

Siri bénéficie de toutes nouvelles fonctionnalités, avec une voix plus fluide et une connectivité plus étendue.

Amusez-vous bien et dites-nous ce que vous avez pensé de ce nouvel iOS !

Dernière mise à jour le 2019-06-25 at 09:19 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires