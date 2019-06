SpaceX : revoyez les images du lancement du Falcon Heavy

SpaceX s’offre les moyens de ses ambitions. Vers 2h30 (EST) cette nuit, le Falcon Heavy, fusée la plus puissante du monde a décollé du Centre spatial Kennedy en Floride pour placer 24 satellites sur trois orbites différentes. Excusez du peu.

Le « lancement le plus difficile de tous les temps » (selon Elon Musk) consiste, pour déployer les satellites, à allumer à plusieurs reprises l’étage supérieur de la fusée.

#FalconHeavy illuminates the clear night sky above the Space Coast as it lifts from LC-39A early this morning. Shortly after launch, Falcon Heavy’s two side cores touched back down at Landing Zones 1 and 2 on CCAFS. (@marcuscotephoto/ Space Coast Times) #stp2 #spacex pic.twitter.com/6iDkLVfTC4 — Marcus Cote (@marcuscotephoto) June 25, 2019

Réussite totale pour Falcon Heavy… ou presque

Vers 3 h, Falcon Heavy a pu déployer avec succès les satellites. On retrouve parmi eux plusieurs engins de l’US Air Force, Deepspace, la nouvelle horloge atomique de la NASA, mais aussi LightSail-2, voile solaire inspirée par Carl Sagan. En outre, Falcon Heavy emporte transporte les cendres de 152 « participants » décédés.

3-2-1… LIFTOFF! 🚀 @SpaceX’s Falcon Heavy rocket launched at 2:30am ET from @NASAKennedy carrying:

⏱ an atomic clock for space navigation

🛰️ a satellite fueled with non-toxic propellant

☀️ missions to study space weather Tune in: https://t.co/ZuxLDtzW9c pic.twitter.com/LvcE27wTmI — NASA (@NASA) June 25, 2019

Après la séparation des deux boosters latéraux qui sont bien revenus sur la base de Cap Canaveral (ce qui permettra de les réutiliser pour une prochaine mission), le propulseur central n’est en revanche pas parvenu à effectuer son retour sur la plateforme de récupération « Of Course I Still Love You », au large de Cap Canaveral.

C’est la troisième fois que SpaceX échoue à récupérer son propulseur central.

Voici ci-dessous les images de ce nouvel échec.

Vidéo récente - Actualités À quoi sert le dark web ?

Dernière mise à jour le 2019-06-25 at 11:49 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires