Oppo présente un smartphone avec capteur photo sous l’écran

Imaginez un écran occupant toute la surface du téléphone. Un écran sans encoche pour l’appareil photo. C’est en fait le pari d’Oppo, qui a présenté lors du MWC de Shanghai son premier smartphone avec une caméra frontale placée sous l’écran.

Après la caméra «aileron de requin», la marque chinoise continue d’innover. Si la technologie est encore en phase de test, elle devrait être rapidement mise sur le marché. La démonstration qu’en a fait Oppo prouve que la technologie est déjà à un stade avancé et fonctionnel.

Selon ses propres déclarations, Oppo aurait dû utiliser un type d’écran particulier, fait d’un matériau transparent qui laisse passer la lumière à travers le module photo. Le capteur est quant à lui plus large que les capteurs frontaux traditionnels.

OPPO’s brand new solution for full-screen display – Under-screen Camera (USC) has just been unveiled here at #MWC19 Shanghai! 🤯 #MoreThanTheSeen pic.twitter.com/c1FUEbXS0P

— OPPO (@oppo) 26 juin 2019