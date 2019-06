r/The_Donald : Reddit met en quarantaine son plus gros groupe pro-Trump

La communauté r/The_Donald est parvenue pendant des années à éviter le bannissement de la plateforme Reddit, sans qu’on sache trop comment. Véritable nid d’idées pro-fascistes, revendications suprémacistes et autres théories complotistes, le groupe pro-Trump s’est épanoui pendant des années sans le moindre rappel à l’ordre. Aujourd’hui, Reddit a semble-t-il décidé de prendre le taureau par les cornes en mettant le sub-reddit en quarantaine.

Il aura quand même fallu que des membres de la communauté menacent d’assassiner des policiers.

Histoire du trumpisme sur Reddit

Créé il y a trois ans en soutien à la campagne présidentielle de Donald Trump, le groupe r/The_Donald n’aura jamais cessé de s’étendre et de rassembler de nouveaux soutiens au sein des complotistes et fascistes en tous genres. Au point d’atteindre aujourd’hui la barre des 750.ooo membres.

Des membres connus au sein de l’écosystème Reddit pour phagocyter d’autres communautés, publier des mèmes xénophobes et faire l’apologie des pires dictatures. Le tout sous l’oeil de modérateurs faisant preuve d’un étonnant laxisme (dont certains auraient envoyé des menaces de mort à des employés de Reddit). Et pourtant, le PDG de Reddit Steve Huffman n’aura fait preuve jusque là que d’une étonnante bienveillance envers r/The_Donald.

Une bienveillance qui, semble-t-il, touche à sa fin, puisque la communauté est aujourd’hui en quarantaine. Pas un bannissement pur et simple, donc, mais un message d’avertissement avant de pouvoir accéder au groupe. Extrait : «Êtes-vous sûr de vouloir accéder à cette communauté ? Celle-ci est en quarantaine. Elle fait l’objet de restrictions dues à des problèmes majeurs en lien avec le report et le règlement de violations des politiques de contenu de Reddit.»

Par ailleurs, la communauté n’apparaîtra plus dans les résultats de recherche ou les recommandations, ce qui limitera drastiquement son champ d’action.

Changement climatique et climat de terreur

À l’origine de la mise en quarantaine, un projet de loi voté dans l’état de l’Oregon visant à combattre le changement climatique. Lors du vote, les douze sénateurs républicains ont refusé de se présenter, ce qui a amené la gouverneure Kate Brown à mobiliser des policiers afin de les forcer à se présenter.

Et c’est là qu’intervient r/The_Donald, puisque certains de ses membres ont ni plus ni moins menacé de former des milices de défense des sénateurs récalcitrants. Quant à savoir si des suites judiciaires seront entreprises, pour le moment pas de nouvelles. Les miliciens en herbe se sont exprimés sous couvert d’anonymat.