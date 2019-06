5 façons de gagner de l’argent en ligne

27 juin, 2019 dans Par Branchez-vous – ledans Actualités

Qui ne rêve pas de gagner de l’argent rapidement, facilement et surtout efficacement ? Internet regorge, aujourd’hui, de plusieurs techniques permettant aux internautes de gagner de l’argent sans bouger de chez eux. Bien sûr, il y a les paris sportifs, qui sont une excellente manne financière (et on vous en parle plus loin). Mais il y a d’autres manières. Contrairement à ce que l’on peut penser, faire des bénéfices sur internet n’est pas aussi difficile que ça. Une condition : trouver la technique qui marche.

1 1- Vendre ses affaires sur internet

Il y a de fortes chances que vous ayez dans vos placards et armoires, des objets, des vêtements et des accessoires qui s’entassent et que vous n’utilisez plus. La revente sur internet vous permettra de faire de la place dans vos rangements tout en vous aidant à faire de l’argent. C’est également une attitude écoresponsable favorisant la seconde main et permettant de lutter contre la surconsommation.

Internet a grandement permis de vulgariser le commerce électronique. En plus de votre propre site de e-commerce, vous trouverez également des sites spécialisés pour vendre vos propres affaires. Que ça soit des produits neufs ou d’occasions, il y en a pour tous les goûts et les attentes. Mais alors, quel site choisir pour faire le maximum de profit ? Les géants EBay et Leboncoin restent une valeur sûre. Ce n’est, heureusement, pas les seuls sites de revente sur internet. L’on pense notamment à Vinted ou le site Amazon Rachète. Et pour ceux qui ne veulent pas passer par des applications ou par des sites internet, les réseaux sociaux sont également des plateformes très efficaces pour la revente en ligne.

2 2- Lire des mails rémunérés

Comme vous l’aurez compris à son intitulé, cette alternative consiste à lire des emails, ni plus ni moins. La plupart du temps, ces emails mèneront vers un site web ou à une inscription vers une offre, mais c’est justement le but.

Cependant il ne faut pas se leurrer, l’argent gagné par le biais de cette technique n’est pas « énorme ». Par contre, elle vous permettra de faire une dizaine d’euros par mois et par site, en moyenne (sur certains sites, vous pouvez vous faire des centaines d’euros par mois).

Il reste, tout de même, quelques conseils à suivre : la première est de se créer une nouvelle adresse e-mail avant de se lancer pour éviter de se faire inonder de spams, la deuxième et de ne jamais oublier de valider les emails d’inscription pour valider son gain.

Les sites proposant cette alternative sont nombreux et varient d’un pays à l’autre. Google sera votre ami en tapant juste «Emails rémunérés».

3 3- Parier sur des matchs

Les paris sportifs sont des moyens légaux et pratiques pour se faire de l’argent rapidement sur internet. Si vous êtes adepte du secteur sportif, cette alternative est une excellente idée pour vous faire de l’argent. Il faut tout de même faire attention, car ce ne sont pas tous les sites qui permettent des résultats probants. Assurez-vous que le site d’argent de votre choix ait le logo « Agréé ARJEL » ainsi qu’un numéro de licence en bas de page. Il existe des centaines de sites de paris sportifs sur internet : PMU, Netbet, Unibet, France-Pari, Betclic, Zebet, etc. Pour des raisons de sécurité, il faudra envoyer, en plus de l’adresse email et de l’adresse, d’une pièce d’identité et un relevé d’identité bancaire. Prenez le temps de vérifier les conditions d’utilisation. L’argent gagné dépend de l’argent misé et du nombre de parieurs.

4 4- Répondre à des sondages rémunérés

Cette technique consiste à répondre à des sondages et des enquêtes de satisfaction en ligne. Vous êtes payé à plusieurs euros en fonction de la marque. Comme pour la lecture des emails la réponse à des sondages rémunérés ne permet pas de devenir riche, mais est un complément de revenu important.

Vous pouvez espérer une dizaine d’euros par site, par mois ou plus. Il existe plusieurs sites de sondages rémunérés : iSay, O’Pignon Marketing, Toluna, Green Panthera, etc. Un petit conseil pour des bénéfices fructueux : inscrivez-vous sur plusieurs sites et répondez à des sondages tous les jours. Cela ne vous prendra pas beaucoup de temps.

5 5- Faire de la vente affiliée

Le concept est simple : recommander un produit à des amis ou des connaissances et recevoir, par la suite, une commission sur chaque vente. Généralement, la commission est entre 3 % à 75 %, en fonction de la complexité du produit. Mais quel est le principal intérêt des entités qui proposent l’affiliation ? Faire parler de leur produit et encourager les gens à l’acheter tout en améliorant leur visibilité.