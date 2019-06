Denver, Colorado. En raison d’un accident bloquant la route principale menant vers l’aéroport, une centaine d’automobilistes se sont vu suggérer un chemin alternatif par Google Maps. Problème : le soi-disant raccourci était une route de terre, envahie de coulées de boues des suites d’une averse.

Selon la chaîne de télévision locale Denver Channel, dans un article sobrement intitulé «From detour to disaster», la centaine d’automobilistes s’est retrouvée bloquée dans une longue file sur le chemin boueux, certaines autos s’embourbant dans la gadoue et de larges fossés remplis d’eau.

«Google Maps nous a dit de prendre la sortie Tower, ce que j’ai fait parce que c’était censé prendre la moitié du temps», déclare une automobiliste interrogée par Denver Channel. Elle ajoute : «Il y avait toutes ces voitures devant nous, donc je me suis dit que ça devait être bon.»

Trop étroite, la route ne permettait pas de faire demi-tour. Les automobilistes ont donc dû prendre leur mal en patience.

Dozens of Denver-area drivers end up stuck in mud after Google Maps GPS sends them all on same wrong turn down obscure road: https://t.co/oU7HVCLAyt pic.twitter.com/1A8Z6mS3hD

— Andrew Tavani (@andrewtavani) 26 juin 2019