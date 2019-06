Prix des consoles : Sony, Nintendo et Microsoft s’allient contre Trump

Alors que le gouvernement Trump poursuit encore sa guerre commerciale contre la Chine, de manière à limiter au maximum les échanges commerciaux, les plus grandes entreprises de jeux vidéo manifestent leur mécontentement. Et pour cause, si Donald Trump décide d’augmenter les tarifs douaniers, Nintendo, Sony et Microsoft devraient faire face à une forte hausse de prix.

Une hausse de tarif de 25 % pour Sony, Nintendo et Microsoft

Dans la liste des taxes sur les importations chinoises appliquées par le gouvernement de Donald Trump, les consoles de jeux vidéo sont concernées. En fonction des dernières décisions de l’État américain, une hausse de tarif de 25 % est prévue. Les trois principaux acteurs du jeu vidéo se trouveraient donc dans une position difficile et se verraient contraints d’augmenter le prix de leurs consoles en conséquence.

C’est pourquoi Sony, Microsoft et Nintendo se sont fendus d’une lettre publique, ce 17 juin, directement adressée à Washington. Ils y expliquent l’impact négatif de cette nouvelle taxe sur les consommateurs. En effet, selon les chiffres, les gamers des quatre coins du monde devraient dépenser près de 840 millions de dollars en plus pour s’acheter de nouvelles consoles.

96 % des consoles de jeux importées aux États-Unis sont fabriquées en Chine

Pour des raisons techniques, notamment la fabrication des composants électroniques des consoles, 98 % des appareils sont fabriqués en Chine. Les compagnies expliquent la situation : « La supply chain des consoles de jeux s’est vraiment développée en Chine au fil des années, grâce à nos entreprises et à nos partenaires ». Il ne serait donc pas bénéfique de briser cette supply chain. Les prix augmenteraient même si la fabrication se faisait aux États-Unis, ou tout autre pays.

En plus de cette réorganisation de la chaîne de production, il faudra, également, s’attendre, à une perte d’efficacité, mais également un grand risque de perdre en qualité de production. L’impact ne concernerait pas seulement les trois grands fabricants de consoles, mais aussi les consommateurs.

