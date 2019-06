Flappy royale : un Flappy Bird version battle royale

Flappy Bird aura sûrement été l’un des jeux les plus rentables au monde. Développé par le Vietnamien Dong Nguyen, ce jeu d’une simplicité phénoménale a connu un succès retentissant en 2013, au point de faire de son créateur un homme riche, très riche. Et cette année, puisque la mode est au battle royale, pourquoi ne pas assembler les deux concepts ?

L’idée vient de voir le jour avec un jeu intitulé… Flappy Royale.

Flappy Bird version battle royale, ça donne quoi ?

Le principe est de guider son petit oiseau le plus loin possible à travers des obstacles. Même principe que l’original sauf que, battle royale oblige, on le fait en compagnie de 99 concurrents, dont les avatars apparaissent sous la forme de fantômes à l’écran.

Si vous ne voulez pas passer par la case téléchargement, sachez qu’en plus de la version mobile, Flappy Royale est disponible en ligne ici.