La PS5 quatre fois plus puissante que la PS4 ?

Sony sait se faire désirer, surtout s’il s’agit de révéler des détails sur ses consoles. Depuis le début de l’année, le fabricant japonais laisse fuiter des informations au compte-gouttes sur la PS5, sans jamais donner l’impression de révéler quoi que ce soit d’officiel. Ce n’est d’ailleurs pas un hasard si la marque n’était pas présente à l’E3 2019. Mais voilà qu’une nouvelle info voit le jour sur Twitter : le nouveau bébé serait quatre fois plus puissant que sa grande soeur, la PS4.

Cette fois-ci c’est à un certain APISAK qu’on doit les nouvelles révélations. Cet internaute thaïlandais, qui a pour habitude de publier des benchmarks sur des produits non encore commercialisés, vient de poster sur Twitter des informations obtenues grâce au logiciel 3DMark Fire Strike.

Ps4 contre PS5 : la clé «Gonzalo»

En substance, le tweet est quelque peu laconique et mystérieux. Après un test de performance effectué sur le logiciel mentionné plus haut, APISAK octroie un score de 5000 à la PS4 et 20000 à un certain «Gonzalo».

The score is hidden.

I only see the overall score.

PS4 – Rough score 5000

Gonzalo – score 20000 up — APISAK (@TUM_APISAK) 25 juin 2019

Si le nom de Gonzalo peut sembler brumeux au premier abord, il l’est beaucoup moins quand on sait que la PS5 tournera via un SoC portant le nom de AMD Gonzalo. En lisant entre les lignes, on comprend que la PS5 sera quatre fois plus puissante que la précédente du nom.

Si Sony n’a rien confirmé pour le moment, l’information ne semble pas aller à l’encontre des déclarations de Kenichiro Yoshida, PDG de Sony, qui a indiqué au Wall Street Journal que la PS5 sera destinée aux «hardcore gamers». CQFD.

