Accès internet : les fournisseurs les plus rapides au Canada, selon PCMag

Comme chaque année, la revue PCMag a dressé sa liste des fournisseurs d’accès internet les plus rapides au Canada. Et cette année, le site a dressé deux tableaux séparés : un pour les gros fournisseurs (comptant au moins 500.000 abonnés) et un pour les plus petits.

Pour parvenir à ses résultats, PCMag a demandé a ses lecteurs d’utiliser son test de rapidité, le PCMag Speed Test, ce qui lui a permis de trouver les fournisseurs apparaissant le plus fréquemment en tête des résultats. Au total, entre le 1er juin 2018 et le 17 juin 2019, le test a enregistré 43.552 résultats.

Les fournisseurs internet les plus rapides

Pour la deuxième année consécutive, c’est Bell Canada qui arrive en tête du classement des fournisseurs majeurs, en raison surtout de son engagement envers la fibre. La compagnie aux 2 millions d’abonnés devance d’une courte tête Rogers (122.1 points contre 110.9). Les deux fournisseurs majeurs occupaient déjà les deux premières places du podium en 2018. Telus, Shaw et Videotron ferment la marche.

Quant aux petits fournisseurs, c’est Bell Aliant (présent seulement sur les provinces atlantiques) qui domine la course. L’indice de rapidité de cette branche de Bell atteint un score impressionnant de 134.8 (contre 88 l’année dernière).

Le Québec parmi les provinces les plus lentes du pays

Grâce à son test, PCMag a aussi pu définir quelles provinces profitaient des meilleures vitesses de connexion, et de les comparer avec l’année précédente. Les provinces de Terre-Neuve et du Nouveau-Brunswick mènent la danse, profitant probablement des excellents scores de Bell Aliant et de Rogers.

Brisons la glace tout de suite : le Québec est la seule province accusant une baisse, arrivant avant-dernier avec un score moyen de 65.7. Seul le Manitoba arrive derrière, avec 49.9 points (ce qui est quand même une hausse).

Voici les meilleurs fournisseurs d’accès par province :

Alberta : Shaw—90.2 PSI

Colombie britannique : Telus—87.2

Manitoba : Shaw—93.4

Nouveau-Brunswick : Bell Aliant—192.3

Nouvelle-Écosse : Bell Canada—207.6

Ontario: Telus—144.4

Québec: Bell Canada—121.3

Saskatchewan: SaskTel—57.0

PCMag est aussi parvenu à définir les villes les plus rapides du Canada. Bonne nouvelle : la ville de Lévis, au Québec, arrive en première position, suivie de très loin par plusieurs villes d’Ontario.

Si la rapidité de votre connexion internet est un élément essentiel de votre quotidien, vous savez ce qu’il vous reste à faire : déménager à Lévis ou dans les provinces de l’Est.