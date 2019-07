Facebook, Instagram, WhatsApp : une panne généralisée paralyse les réseaux

Depuis plusieurs heures, ce mercredi 3 juillet, les trois plateformes de Facebook (Facebook, donc, ainsi qu’Instagram et WhatsApp) connaissent une panne généralisée sur l’ensemble de leurs services.

Impossible pour les internautes d’envoyer ou recevoir des images, ou publier des stories.

Une panne de plus pour Facebook

Selon la plateforme Down Detector, les problèmes concernent surtout l’Europe, l’Amérique du Nord et une partie de l’Amérique latine. Comme en atteste la carte ci-dessous :

Si Facebook, Instagram et WhatsApp sont des réseaux distincts, ils partagent une architecture de plus en plus commune. Facebook gère par exemple le système de messagerie des trois applis.

Ainsi, si un réseau est en panne, il y a de fortes chances pour que les deux autres le soient aussi.

Pour l’heure le problème n’a pas encore été réglé, mais Facebook a indiqué sur Twitter (seul grand réseau encore debout) faire son possible pour le régler dans les meilleurs délais.

Nous avons connaissance des difficultés actuellement rencontrées par certaines personnes pour télécharger des images, des vidéos et d’autres fichiers sur nos applications. Nous travaillons à résoudre le problème au plus vite. — Facebook France (@FacebookFR) 3 juillet 2019

