Microsoft fonctionne avec une régularité d’horloger suisse, surtout en ce qui concerne les mises à jour de Windows 10 : une au printemps, une à l’automne. Et cette année ne déroge pas à la règle, puisqu’à l’automne prochain, le grand public pourra profiter de la version 19H2 du système d’exploitation.

Une version peu généreuse en nouveautés, puisque Microsoft table surtout sur ses grosses sorties de la version 20H1 (destinée aux membres Insiders), qui sortira au printemps 2020. Passage en revue.

Windows 10 19H2 : quelles nouveautés ?

C’est dans un billet de blog publié sur le site de Windows que la firme de Mountain View a annoncé la mise à jour d’automne. Rien de transcendant, comme on s’y attendait, la version 19H2 n’apportant que des améliorations de performance et réglages de bugs. Celle-ci inclurait donc « des fonctions pour l’amélioration des performances, des fonctionnalités d’entreprise et de la stabilité globale de l’OS ».

Il ne faudra pas non plus s’attendre à une installation classique (rendant le PC indisponible le temps de la mise à jour). La version 19H2 s’installera via Windows Update, à la manière des mises à jour mensuelles, à condition que les utilisateurs aient déjà installé l’update de mai.

