Macbook Air et Pro : Apple abandonnerait le clavier papillon

Introduit, pour la première fois, en 2015 sur les MacBook Pro, le clavier « papillon » est connu pour son confort de frappe. Sauf que rapidement, des problèmes ont été reportés par les utilisateurs. Au point que le clavier serait même devenu quasi impossible à utiliser. Ainsi, d’après l’analyste Ming-Chui Kuo, Apple serait en train de travailler sur un nouveau clavier sur les MacBook Air et les MacBook Pro.

Au rendez-vous : un clavier beaucoup plus résistant et plus durable, avec, cette fois-ci, une course un peu plus longue, mais dépourvue des des divers problèmes.

La fin du clavier papillon ?

Après l’annonce des divers problèmes sur le clavier papillon, Apple a tenté d’arranger les choses en déployant plusieurs solutions. Malheureusement, les solutions adoptées par la firme n’ont pas rencontré le succès escompté. Et surtout, les problèmes n’ont réellement pas été corrigés.

Pour le moment et pour les nouveaux MacBook Pro, nous ne savons pas encore quelles seront les précautions prises par Apple, mais l’analyste Ming-Chi Kuo pense que le clavier papillon ne sera plus de la partie. Apple serait en train de travailler sur un tout nouveau mécanisme à ciseau similaire. Mais cette fois-ci, le mécanisme sera plus résistant, plus sûr et surtout qui offrira, aux utilisateurs, une course plus longue.

Sauf que le nouveau clavier n’arrivera pas de suite sur les ordinateurs professionnels de la marque. Selon les informations données, le nouveau clavier ne sera disponible que sur le MacBook Air, un appareil qui ne sera disponible au grand public que vers la fin de l’année.

Les nouveaux MacBook Air et MacBook Pro

Ce n’est pas tout, l’analyste pense également qu’Apple est sur le point d’annoncer l’arrivée d’un nouveau MacBook Pro, avec cette fois-ci, un écran de 16 pouces mais aussi d’un tout nouveau châssis.

Bien sûr, il ne s’agit pas d’information officielle. Il faudra donc attendre la sortie officielle de ces fonctionnalités et de ce nouvel appareil d’ici la fin d’année.

