Premiers pas sur la Lune : les bobines oubliées de la NASA mises aux enchères

Le 20 juillet prochain, le monde entier célèbrera le 50e anniversaire des premiers pas de l’Homme sur la Lune. Pour cette date importante, la maison de ventes aux enchères Sotheby’s mettra en vente les bandes originales des premiers pas de l’homme sur la Lune, filmées par les astronautes qui sont Neil Armstrong et Buzz Aldrin.

Des images exceptionnelles de la mission Apollo XI, dont certains extraits ont déjà été diffusés à la télévision.

Trois bobines des premiers pas sur la Lune

Il s’agit de trois bobines d’une durée de deux heures et 24 minutes. Ce sont les seuls enregistrements originaux de la mission Apollo 11 et ils pourraient se vendre un à deux millions d’euros.

Des images historiques, car on peut y retrouver la phrase mythique de Neil Armstrong : « Un petit pas pour l’Homme, un grand pas pour l’humanité ». On y trouvera, également, le moment où Buzz Aldrin fait un bond dans l’espace, ainsi que leur conversation téléphonique avec le président américain Richard Nixon. Et la scène finale : la pose du drapeau américain sur le sol lunaire.

Des bobines achetées pour 200 euros en 1976

Et pourtant, ces images importantes ont bien failli disparaître il y a quelques années. À la fin des années 1970, l’Agence spatiale américaine, la NASA, décide de vendre les bobines de film dans leurs placards.

Un étudiant nommé Gary George, achète, dans ce temps, plus de 1100 bobines de la Nasa, et ce, pour moins de 400 $ CA. Une fois à la maison, il décide de vendre quelques bobines à des chaînes de télévision. Mais son père a découvert trois cassettes portant le titre « APOLLO 11 EVA/July 20, 1969 REEL ». Il s’agissait des bobines mises aux enchères.