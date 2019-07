iOS 13 : FaceTime donnera l’impression que vous regardez votre interlocuteur dans les yeux

La version bêta d’iOS 13 est déjà disponible pour les développeurs. Il s’agit d’une occasion idéale pour découvrir, en avant-première, certaines des nouveautés dont les utilisateurs pourront jouir lors de la sortie officielle. Apple prévoirait une correction qui touchera directement le regard lors des appels vidéo sur Facetime.

Résultat, vous aurez l’impression de regarder l’interlocuteur directement dans les yeux.

Corriger automatiquement le regard

Cette nouvelle fonctionnalité est destinée pour les adeptes des appels Facetime. Une correction importante que tous les utilisateurs d’iPhone pourront utiliser dès l’arrivée, pour le grand public, de la version iOS 13. Et cette correction du regard est bien attendue par les utilisateurs d’Apple.

Comme vous l’aurez compris à son nom, elle apporte une correction pour vous donner l’impression de parler à votre interlocuteur en le regardant les yeux dans les yeux lors d’un appel vidéo. Ce qui corrige le grand défaut des conversations vidéo en direct : le fait de ne pas pouvoir focaliser les yeux des interlocuteurs. Cela rend les échanges moins « naturels ».

Des premiers tests concluants sur Facetime pour iOS 13

Sur Twitter, des journalistes de The Verge ayant déjà pris en main la nouvelle fonctionnalité sur iOS 13, Will Sigmon et Mike Rundle, ont donné un premier aperçu sur la correction du regard. Si l’on se concentre sur les résultats actuels de la version bêta, testée par les journalistes, l’application remonte, automatiquement, le regard quand l’utilisateur regarde la zone d’affichage de son écran. Mais également lorsque ce dernier regarde directement la caméra.

Mais attention, cette fonctionnalité n’est pas encore définitive. Certaines évolutions pourront encore être apportées à l’iOS 13 jusqu’à la véritable sortie officielle. Pour le moment, il faudra attendre la rentrée pour découvrir la véritable « forme » que prendra cette nouvelle fonctionnalité.

