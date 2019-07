Ivy Rec : Canon lance une toute petite caméra de poche

On connait Canon pour ses imprimantes et ses appareils photo. Mais le célèbre fabricant ne compte pas s’arrêter là. Il vient de lancer un projet participatif pour financer la sortie d’une mini caméra pouvant s’accrocher à l’utilisateur comme un porte-clés ou un mousqueton.

Outre cette dimension unique, Canon compte également miser sur d’autres caractéristiques, dont la qualité des images en full HD ainsi que le transfert des images vers un smartphone grâce à une connexion sans fil.

IVY REC, financée en crowfunding

Canon se tourne vers la plateforme de crowfunding, Indiegogo, pour le financement de son prochain projet : la IVY REC. Il s’agit d’une minuscule caméra d’extérieure intégrée dans un mousqueton. Pour vous faire une idée de la taille prévue, cette future caméra de Canon a, à peu près, la taille d’une clé USB et aura besoin d’une connexion sans fil sans Wi-Fi ou Bluetooth pour se connecter à l’application Canon Mini Cam. Ainsi, l’utilisateur pourra avoir un aperçu de toutes les photos prises via la mini caméra sur son smartphone.

Des dimensions et des caractéristiques de qualité

En plus des dimensions, Canon mis également sur la qualité. Et pour cause, la IVY REC est dotée d’un capteur CMOS de 1/3 pouces de 13 mégapixels. Grâce à cette caractéristique, Canon permet aux utilisateurs d’enregistrer des vidéos en 1080 p à 60 images par seconde. Elle est également étanche jusqu’à 30 minutes pour des profondeurs qui peuvent aller jusqu’à près de 1 m de profondeur.

Avec ces spécificités, dont ses dimensions, la mini caméra ne peut pas contenir d’écran LCD ou encore de viseur, comme sur les caméras traditionnelles. Par contre, pour prendre les photos, vous devez prendre directement les clichés en regardant à travers le trou carré situé au-dessus de l’objectif.

Idéal pour les activités en extérieur

Pour le moment, aucune information n’a encore été communiquée quant aux prix. Il est donc difficile de dire si le rapport qualité-prix est au rendez-vous ou pas. L’on ne sait pas, non plus, quand la campagne de financement sera mise en ligne. Mais ce que l’on sait, c’est que la caméra en question est résistante aux chocs et idéale pour les activités en extérieur.

