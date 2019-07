Le Google Pixel 4 XL se dévoile en vidéo

La sortie officielle du Google Pixel 4 XL n’est encore que dans quelques mois. Mais les utilisateurs impatients peuvent déjà avoir un aperçu de ce que sera ce nouveau smartphone. Après les affiches sorties sur internet, on le retrouve, aujourd’hui, sous toutes ses coutures grâce à des rendues 3D créés par OnLeaks et Price Baba.

Comme on a l’habitude, les rendus ont été fabriqués en se basant directement sur les schémas de conception du mobile. Si ce ne sont pas encore des annonces officielles, les résultats sont convaincants.

Pixel 4 XL : un écran avec une bordure traditionnelle

Il faudra encore attendre quelque temps pour pouvoir voir l’officialisation des Google Pixel 4 et Pixel 4 XL. Mais internet, comme on le connait, est bien impatient. Ainsi, depuis quelque temps, le design de ces futurs smartphones de Google a déjà réussi à faire couler beaucoup d’encre. D’ailleurs, même la firme de Mountain View a déjà partagé un teaser pour présenter le modèle classique. Et OnLeaks et Price Baba viennent de donner un aperçu complet sur le design de ce dernier.

Contrairement à ce qu’on a pu voir sur internet, ce modèle n’est pas équipé d’un écran troué comme le Galaxy S10. Au contraire, le futur propriétaire aura droit à une bordure traditionnelle, mais assez large, car à l’image ont peut pronostiquer un écran de 6,25 pouces environ.

Le module photo au format carré

L’on peut également voir sur les photos, deux objectifs photo pour les selfies. Pour le moment, la seule information obtenue par OnLeaks est que la partie droite du front ne restera pas vite. Simplement, on ne sait pas encore quels seront les divers composants qui viendront s’y intégrer.

À l’arrière, sans surprise, le fameux module photo au format carré. Ce dernier loge trois capteurs, si l’on se réfère aux images. Il s’agirait, ici, de la caractéristique la plus intéressante. En effet, tous les Google Pixel étaient toujours équipés d’un unique capteur à l’arrière, mais offraient des résultats admirables. Dans la petite vidéo de présentation, la voix off mentionne la présence de ce double capteur photo. Mais la vidéo ne le montre pas.

