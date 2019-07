« Le Seigneur des Anneaux » : un MMO en développement par Amazon Game Studios

En septembre 2018, le studio Athlon Games (filiale de Leyou) annonçait sur son site le développement d’un MMORPG Le seigneur des anneaux en free-to-play. Le texte se voulait volontairement mystérieux puisqu’il évoquait une collaboration avec un partenaire non nommé.

Et voilà aujourd’hui qu’Amazon Game Studio brûle la mèche sur son site internet : il fait bien partie de l’équipe de développement de ce jeu multijoueur basé sur l’univers de Tolkien.

Le MMO Le Signeur des Anneaux, en quoi ça consistera ?

D’après l’annonce originale, le jeu prendra place “en une époque précédant celle du Seigneur des anneaux, affichant des terres, peuples et créatures encore jamais vus par les fans de l’univers de Tolkien.”

En matière de MMO, Leyou et Amazon ne sont pas novices : le premier est propriétaire de Digital Extremes, développeur de Warframe, tandis que le second travaille d’arrache-pied à un autre MMO, intitulé New World. Les fans de la franchise Seigneur des anneaux peuvent donc se rassurer.

Amazon à fond sur l’univers de Tolkien

Il s’agit là du deuxième projet phare d’Amazon inspiré de la célèbre saga. La géant avait annoncé plus tôt cette année la production d’une série télévisée Le Seigneur des Anneaux, destinée à Amazon Prime. Si celle-ci doit aussi se dérouler avant les événements de la trilogie, elle n’a officiellement rien à voir avec le jeu vidéo.

Aucun détail n’a encore été donné quant à la date de sortie du MMO, ni sur quelles plateformes il tournera.

