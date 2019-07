Macbook Air et Pro : Apple rend ses ordinateurs moins chers et plus performants

À peine sorti et déjà remanié. Mis en vente pour le grand public vers la fin de l’année 2018, un changement de taille est déjà prévu chez le MacBook Air. Et pour cause, selon une annonce officielle faite par Apple, les ordinateurs MacBook Air coûtera moins cher. Le Macbook Pro, quant à lui, bénéficiera de meilleures performances.

Le MacBook Air moins cher

Le principal et à vrai dire le seul changement que l’on verra sur le MacBook Air : son écran Rétina sera, désormais, équipé de la technologie True Tone. Pour rappel, il s’agit d’un système mesure en continu de luminosité et de couleur de lumière ambiante. Ce qui permet aux couleurs de l’écran de s’adapter en fonction de l’environnement. Ce système permet également d’ajuster la luminosité de l’écran pour que l’affichage des images soit le plus fidèle à la réalité.

Le modèle gardera donc son processeur puce Intel Core i5 à double cœur cadencé à 1,6 GHz. On y retrouvera, également, le disque dur d’une capacité de 128 ou de 256 Go. Toutefois, l’ordinateur ultraportable connaitra, une baisse de 7 % au niveau de son prix. Lancé à 1990 $ CA, il sera réajusté à 1840 $ CA dans la version 128 Go. La version 256 Go passe quant à elle de 2350 à 2200 $ CA.

Des évolutions sur le MacBook Pro

Mais le plus grand changement se situe surtout sur le MacBook Pro 13 pouces, vendu à 1499 euros, et 1350 euros pour les étudiants. Contrairement au premier modèle, qu’est le MacBook Air, ce modèle ne connait pas de baisse au niveau de son prix.

En revanche, on retrouvera, désormais, une Touch Bar, une fonction de reconnaissance par empreintes digitales, un écran Rétina True Tone et d’un processeur un peu plus performant (soit deux fois plus performantes que le processeur précédant).

La fin du MacBook

La production du MacBook tout court s’est quant à elle arrêtée. L’ordinateur 12 pouces n’a jamais connu le succès escompté. RIP.

