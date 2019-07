C’est confirmé, la Nintendo Switch va gagner en puissance

La Nintendo Switch n’a rien à envier aux consoles concurrentes. La preuve : elle a été écoulée à plus de 35 millions d’exemplaires dans le monde. Mais si elle rencontre un succès croissant et flagrant, les utilisateurs sont encore nombreux à trouver que cette machine star du constructeur japonais manque un peu de puissance par rapport à toutes les autres consoles du marché. Nintendo a décidé de mettre a jour les composants de la console pour de plus grandes capacités.

Un boost de puissance sur la Switch

Nintendo vient de déposer une demande d’autorisation auprès de la FCC (ou Federal Communications Commission) dans le but de mettre en vente une nouvelle version de leur console, sortie en 2017.

Bien sûr, le constructeur annonce déjà que les améliorations ne seront pas une révolution. Par contre, ces « quelques » changements peuvent booster grandement les performances de la Switch. Ainsi, l’utilisateur pourra dire au revoir au SoC Tegra X1 ainsi qu’à la mémoire NAND qui seront tous les deux remplacés par des modèles plus performants.

Grâce à ces ajustements mineurs, la Switch pourra bénéficier d’un temps de chargement plus rapide, d’une plus grande a autonomie et d’un réajustement de sa température lorsqu’elle est allumée. La mémoire interne, de 32 Go, sera également revue à la hausse.

Pour faire taire les rumeurs, Nintendo précise qu’il ne s’agira pas des Switch Pro ou XL, mais la Nintendo Switch classique même, mais avec des composants plus puissants. Pour le moment, aucune information n’est encore donnée concernant l’arrivée prochaine de ces consoles.

Par contre, pour garnir la gamme, Nintendo vient d’officialiser l’arrivée de Nintendo Switch Lite. Une version allégée qui ne peut pas être utilisée sur une télévision, mais qui est équipée de plusieurs fonctionnalités comme le Joy-Con détachable ou les vibrations HD.

