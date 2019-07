Une IA de Facebook bat plusieurs champions de poker

Depuis quelques années, l’intelligence artificielle a connu de grandes évolutions. Le «deep learning», permettant aux IA d’apprendre seules, y est pour beaucoup. Et Facebook tente au mieux d’en tirer partie. En collaboration avec des chercheurs de l’université Carnegie-Mellon, la firme a mis en place une intelligence artificielle qui a réussi à battre, en même temps, cinq joueurs de poker professionnels au Texas Hold’em, version à six joueurs du poker sans limites.

L’IA imbattable au poker

Ce programme, que l’on connait désormais sous le nom de « Pluribus », est le résultat d’une collaboration entre les chercheurs de l’université américaine de Carnegie Mellon et ceux de Facebook. Pour rappel, les chercheurs de cette université avaient déjà mis au point « Libratus », IA capable de mettre au tapis les grandes stars du poker en 2017. Mais à la différence de Libratus, Pluribus est capable de gagner face à plusieurs champions, en même temps.

Ce n’est pas tout, il est également capable de gérer des facettes imprévisibles (mais indispensables) du poker, dont le bluff. Il s’agit d’une étape importante dans le domaine de l’intelligence artificielle. C’est d’ailleurs ce que révèle Tuomas Sandholm, professeur de sciences informatiques à Carnegie Mellon et co-développeur de Pluribus : « Pluribus a accompli une performance surhumaine au poker multijoueur, ce qui constitue une étape majeure pour l’intelligence artificielle et pour la théorie des jeux ».

Apprendre de manière autonome

Comme la plupart des intelligences artificielles, Pluribus se base sur le «deep learning». Ainsi, il est capable d’apprendre et de perfectionner de manière totalement autonome. Pour réussir à battre les champions de poker en même temps, l’intelligence artificielle s’est donc entrainée en jouant, dans un premier temps, contre lui-même.

Pluribus a d’abord commencé par battre deux grands champions de poker. Chacun a joué plus de 5000 parties et l’IA a largement gagné. La machine s’est par la suite attaquée à treize professionnels (cinq à la fois) dans 10.000 parties. Cette fois encore, Pluribus est sorti grand vainqueur. Il est à rappeler que ses inventeurs lui ont permis de développer ses propres tactiques. Et la machine en a surpris plus d’un.

