« Agent Smith », ce malware qui a contaminé 25 millions de smartphones Android

Ce n’est pas demain la veille que les utilisateurs de smartphones seront immunisés, totalement, de tous les virus. La preuve, l’entreprise de cybersécurité Check Point vient de découvrir un malware qui aurait déjà contaminé pas moins de 25 millions de smartphones Android. Et il y a de fortes chances que le nom du virus ne vous soit pas étranger car il s’agit d’une référence à la trilogie Matrix : « Agent Smith ».

Comment agit Agent Smith ?

Les chiffres parlent d’eux-mêmes. Au total, près de 15 millions de smartphones auraient été piratés par Agent Smith en Inde. Les 10 millions restants viennent du Pakistan, du Bangladesh, des Etats-Unis ou encore du Royaume-Uni. Propagé par le magasin d’application « 9Apps », cette faille de sécurité a également déjà tenté de se propager sur le Play Store de Google, mais a été supprimée par l’entreprise américaine. Et si autant d’utilisateurs sont tombés dans le panneau, c’est parce que le virus s’installait sous le nom de « Google Update ».

Une fois installé dans le smartphone, le malware duplique toutes les applications existantes en y introduisant, également, de nombreuses publicités. Ainsi, dès que l’utilisateur ouvrait l’application dupliquée par Agent Smith, il se retrouvait bombarder par plusieurs annonces publicitaires.

Éviter Agent Smith

À l’heure où nous écrivons ces lignes, le malware ne s’est pas encore attaqué aux informations personnelles de l’utilisateur. Par contre, aucune source ne peut indiquer que cela ne se fera pas, dans un avenir proche. En effet, si on se base sur le fonctionnement de ce virus, il y a de fortes chances qu’il puisse dérober les coordonnées bancaires ou encore consulter les messages privés (étant donné que WhatsApp fait partie des applications dupliqué).

Si vous n’utilisez pas l’application 9Apps sur votre téléphone, il y a très peu de chances que vous soyez infecté par Agent Smith. Il faut tout de même être très attentif et éviter, autant que possible, de passer par des stores alternatifs à Google et Apple. Et si le virus a déjà touché votre smartphone, la meilleure solution est de le réinitialiser totalement.

Dernière mise à jour le 2019-07-16 at 09:59 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires