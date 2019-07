Neuralink : Elon Musk se dit prêt à connecter votre cerveau à un ordinateur

On connaissait Elon Musk plein de ressources. Colonisation de Mars, transports deux fois plus rapide que l’avion… pas un mois ne passe sans qu’un nouveau projet du génie milliardaire ne soit annoncé. Ce mois-ci, c’est dans nos têtes que tout se passe, puisque, via sa start-up Neuralink, l’entrepreneur prévoit de connecter le cerveau humain à un ordinateur, le rendant ainsi beaucoup plus performant.

C’est lors d’une conférence diffusée en direct sur YouTube que le projet a été annoncé. Lancé en 2017, le projet serait désormais prêt à être testé sur des humains. « Nous pouvons réaliser une interface cerveau machine complète », a tonné Elon Musk.

Connecter le cerveau humain à un ordinateur : pour quoi faire ?

Les trois grands objectifs de Neuralink ont été annoncés dès le début de la conférence :

comprendre et soigner les maladies cérébrales ;

préserver et améliorer le cerveau ;

créer un meilleur futur.

L’idée est d’implanter des fils très fins dans le tissu cérébral. Ces fils seraient d’un diamètre allant de 4 à 6 μm, soit 0,004 à 0,006 millimètres. Dans le livre blanc publié en amont de la conférence, Neuralink explique avoir conçu un robot neurochirurgial « capable d’insérer six fils (192 électrodes) par minute ».

Un projet ambitieux, qui pourrait le devenir beaucoup plus dans un futur proche. Si pour l’heure, l’objectif de Neuralink est surtout médical, il pourrait être amené à embrasser d’autres domaines.

Pour l’heure, Elon Musk et son équipe sont en phase de recrutement. « Nous voulons les meilleurs talents du monde à Neuralink », a-t-il déclaré.

Des intéressés ?