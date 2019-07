Apple : vers un retour du logo arc-en-ciel ?

N’y a-t-il pas un brin de nostalgie dans l’air ? Depuis quelques temps, les marques jouent sur la corde sensible en reprenant leurs anciens logos. Apple est sur le point de rejoindre le lot, selon MacRumors. D’après le site d’actualité, la marque à la pomme envisagerait de remettre à jour son ancien logo arc-en-ciel. Et pour marquer le coup, il se peut que ce logo remis au goût du jour réaparaisse sur plusieurs produits de l’entreprise.

Car si depuis toujours, Apple a toujours été représenté par cette pomme croquée, la firme a tout de même procédé à quelques ajustements notables au fil du temps.

La pomme colorée refait son apparition

À l’époque du premier Mac, Apple arborait comme logo une pomme à moitié croquée, mais avec, de ce temps, plusieurs couleurs : le vert, le jaune, le orange, le rouge, le violet et le bleu. Soit les couleurs de l’arc-en-ciel. Puis, au fil du temps, Apple a décidé de se tourner vers un logo beaucoup plus simple, sobre et épuré. Ce qui a donné naissance au logo blanc nacré. Puis ensuite, un logo à la robe monochrome.

Mais il se peut qu’Apple renoue avec ses premiers amours. Nos confrères de MacRumors ont en effet eu la possibilité de s’entretenir avec une source sûre, ayant des connexions solides avec les employés de l’entreprises. Ainsi, Apple aurait l’intention de faire revivre son ancien logo arc-en-ciel et le poser sur plusieurs de ses futurs produits.

Le logo arc-en-ciel seulement sur quelques appareils Apple ?

Mais alors, sur quels produits Apple remettrait à jour le logo arc-en-ciel ? Pour le moment, la source en question ne donne pas encore de plus amples informations sur cela. Mais MacRumors s’attend à ce que le nouveau logo apparaisse sur les prochains Mac d’Apple mais également sur les prochains iPhone XR et iPhone SE.

Contrairement aux appareils sortis récemment, ces prochains appareils seront équipés de coques colorées, sur lesquelles le logo multicolore pourra très bien trouver sa place.

Mais attention, cette information n’a pas encore été officialisée par la firme de Cupertino, il faut donc la prendre avec prudence. Car qui dit MacRumors dit… rumeurs.

