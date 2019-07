«Lesbienne» : l’algorithme Google ne renvoie plus (seulement) vers de la pornographie

C’était une erreur, mais une erreur qui mettait un peu mal-à-l’aise, surtout pour une plateforme comme Google. Jusqu’à ce 18 juillet (en 2019, donc), le mot «lesbienne» tapé sur le moteur de recherche renvoyait prioritairement à des contenus pornographiques. C’est aujourd’hui terminé, puisque Google a modifié son algorithme.

Désormais le mot «lesbienne», comme quasiment tous les mots du dictionnaire, renvoie en priorité à l’article Wikipedia et à des publications de presse sur le sujet. Une petite victoire pour les associations LGBT.

Voilà plusieurs années que les associations de défense des droits gays et lesbiens militaient pour que Google change son algorithme, en vain. Entre autres, le compte SEOLesbienne, sur Twitter, s’était montré très actif. Celui-ci a été parmi les premiers à se réjouir des nouvelles directives prises par le moteur de recherche.

🙌 On a une GRANDE nouvelle à vous annoncer 👉 quand on tape le mot #lesbienne dans le moteur de recherche @GoogleFR : on a désormais accès à du contenu non pornographique. 👊 ON A GAGNÉ 🎉 #SEOlesbienne pic.twitter.com/8gH9vpgCpZ

— #SEOlesbienne (@SEO_lesbienne) July 18, 2019