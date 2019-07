L’iPhone 2020 pourrait se parer d’un capteur 3D

L’iPhone version 2019 n’est pas encore sorti, mais il semble qu’en terme de rumeurs celui de 2020 lui a déjà volé la vedette. Dernière en date : selon le site taïwanais DigiTimes, Apple programmerait d’ajouter un capteur 3D au dos de ses iPhone, qui sortiront à l’automne 2020.

Un petit air de « déjà entendu » ? C’est peut-être parce que la rumeur a déjà couru en 2017.

L’histoire de l’iPhone 2020 et de son capteur 3D

Si cette rumeur date donc déjà de deux années, DigiTimes continue à croire que l’arrivée de ce capteur 3D sur les iPhone sera en 2020. Et il n’est pas le seul à le penser. La preuve : Bloomberg l’évoquait également dans ces récentes publications. La semaine dernière, l’analyste J.P Morgan Chase tend également à confirmer cette théorie. Mais ce dernier donne de plus amples précisions en ajoutant que seuls les modèles haut de gamme (c’est-à-dire les équivalents de XS et XS Max) pourront en profiter.

Un capteur 3D, mais pourquoi ?

Mais à quoi pourrait servir un capteur 3D sur les iPhone ? Selon les informations communiquées par les sites d’influence, il s’agirait d’un capteur de détection de distance par mesure de temps de vol. Un composant qui permettra aux utilisateurs de créer des cartes en trois dimensions de l’environnement en prenant en compte le temps nécessaire à un laser pour rebondir sur les objets qui s’y trouvent.

Pour rappel, les iPhone de 2018, les iPad Pro de 2018 ainsi que l’iPhone X disposent déjà tous de ce composant. La seule différence est qu’il est installé à l’avant et non à l’arrière.

Et ce capteur intervient dans la reconnaissance faciale de Face ID et des selfies dans le mode portrait. S’il est réellement installé à l’arrière, il y a de fortes chances que ce capteur permette, également, d’améliorer la prise en charge de la réalité augmentée sur les iPhone. En effet, grâce à la possibilité de créer une carte 3D, ceux-ci pourront, également, générer des scènes de VR.

Dernière mise à jour le 2019-07-18 at 18:09 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires