FaceApp possède désormais plus de 150 millions de noms et visages

On vous en parlait plus tôt cette semaine : FaceApp, appli mettant à profit l’intelligence artificielle pour modifier de diverses façons votre visage, prévoit une clause assez inquiétante. Elle implique en effet un « consentement de votre part pour l’utilisation de votre contenu utilisateur, peu importe s’il inclut votre nom, une ressemblance, votre voix ou persona et qu’il soit suffisamment précis pour connaitre votre identité ». En clair, l’appli possède votre nom et votre visage.

Et on a désormais un chiffre : FaceApp possèderait déjà plus de 150 millions de visages, avec les noms qui y sont associés.

FaceApp, une véritable banque de visages

Créée en 2017, FaceApp permet de changer de sexe, devenir plus jeune, ou au contraire, devenir plus vieux, devenir chauve, se maquiller, etc. Si à un moment, le succès de cette application a un peu chuté, sa popularité a repris grâce au #FaceAppChallenge lancé par les influenceurs et les personnalités sur les réseaux sociaux.

Résultat : selon le site AppAnnie, l’appli en est à plus de 100 millions de téléchargements sur Google Play et occuper la première place des téléchargements dans l’App Store d’Apple dans 121 pays, avec une progression constante depuis la semaine dernière.

Une banque de données déjà colossale à disposition de FaceApp, qui a cependant promis que celles-ci ne seraient pas partagées. Oui mais voilà, Facebook avait promis la même chose, ce qui n’a pas empêché l’affaire Cambridge Analytica d’exploser.