Macbook Pro 13″ 2019 : l’un des pires scores de réparabilité octroyés par iFixit 

Comme à son habitude, iFixit a voulu voir ce que le nouvel Macbook Pro 13″ d’Apple avait sous le capot. Présenté officiellement au grand public un peu plus tôt cette semaine, ce MacBook Pro 13,3“ d’entrée de gamme, d’un point de vue extérieur, ressemble beaucoup aux modèles 13,3“ haut-de-gamme (mis à part le fait que ce nouveau modèle sera équipé de deux ports Thunderbolt au lieu de quatre). La découverte intéressante commence au moment où les professionnels se sont attaqués à l’organisation interne, notamment question réparabilité.

iFixit VS Macbook Pro 15

En s’attaquant au MacBook Pro 15 pouces de dernière génération, les bricoleurs d’iFixit ont conclu que ce nouvel appareil d’Apple était « extrêmement difficile à réparer ». Et la note qu’ils lui octroient est sans appel : un joli 2/10.

Mais pourquoi une telle note ? Les experts notent qu’une grande partie des composants de cet ordinateur, c’est-à-dire le SSD, la mémoire vive ou le processeur, est collée à la carte mère. Ainsi, leur remplacement et quasiment impossible à effectuer par soi-même.

Autre découverte qui rend la réparabilité difficile : le boitier, la batterie, la Touch Bar et le clavier sont également collés à la carte mère. Résultat : en cas de pannes ou de problèmes, l’utilisateur ne pourra pas se contenter d’une réparation maison. Compte tenu de ces composants « peu pratiques » un passage par le Genius Bar d’Apple s’avère quasiment obligatoire.

Cependant, la nuance est de mise. La tendance est aujourd’hui aux appareils fins, MAIS performants. Pour répondre à ces attentes, les fabricants sont obligés de concentrer les composants des ordinateurs portables dans un espace de plus en plus restreint. Cette difficulté de réparation est donc le prix à payer pour que l’appareil soit plus compact.

Par ailleurs, si la note obtenue par le nouveau Macbook Pro 13″ est abyssale, elle n’est pas la pire : le Surface de Microsoft avait obtenu un zéro pointé.

