Google et Facebook vous traquent sur les sites pornos, même en navigation privée

C’est une enquête assez spéciale qu’une équipe de chercheurs de Microsoft, de l’Université Carnegie Mellon et de l’Université de Pennsylvanie viennent de publier. Ayant analysé près de 22 484 sites pornographiques, ceux-ci ont constaté que 74 % de ces sites regorgent de traqueurs provenant de Google et 10 % de Facebook.

Le porno allié de Google et Facebook

Après cette enquête, le journal New York Times a donc révélé que le géant américain Google possédait des trackers sur près de 74 % des sites pornographiques, Oracle en avait 24 % et Facebook 10 % . Que vous soyez expert dans le domaine ou pas, ces chiffres restent vertigineux.

La directrice responsable de cette étude, Elena Maris, a souhaité mettre en garde les principaux intéressés. « Ces sites pornographiques doivent réfléchir un peu plus aux données qu’ils détiennent et au fait qu’elles sont tout aussi sensible que des informations sur la santé ». Elle ajoute : « La protection de ces données est cruciale pour la sécurité de ses visiteurs. Et ce que nous avons vu suggère que ces sites web et plateformes n’ont peut-être pas pensé à tout cela comme ils auraient dû le faire ».

Les utilisateurs ne sont pas protégés, même en navigation privée

Vous pensez passer au-delà de cette pratique frauduleuse, en vous tournant vers la « navigation privée ». Mauvaise nouvelle : même en mode « navigation privée », et même si les données des internautes ne sont pas dans l’historique, les informations ne sont pas protégées et peuvent être utilisées.

Ainsi, selon le quotidien « des milliers de données d’utilisateurs pourraient être vulnérables au piratage ou à des violations ». Face à cette information, les firmes pointées du doigt, Google et Facebook, ont nié les faits.« Les informations potentielles recueillies par leurs traqueurs sur les sites de pornographie ne sont pas utilisées pour créer des profils marketing destinés à faire de la publicité auprès des individus », ont-elles déclaré. L’entreprise Oracle, quant à elle, n’a pas donné sa version des faits.

