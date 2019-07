Electronics Arts : flop sur la Ligue 1 aux États-Unis

Pas le succès escompté. Associé à la Ligue de Football Professionnel française cet été à l’occasion des premiers EA Ligue 1 Games, la célèbre filiale EA Sports n’a pas rencontré le succès attendu auprès du public américain durant la petite semaine de compétition.

Organisé dans le but de promouvoir le championnat français à l’international, le mini-tournoi qui regroupait l’Olympique de Marseille, les Girondins de Bordeaux, l’AS Saint-Etienne et Montpellier n’a pas fait mouche, attirant en moyenne 3.000 spectateurs par rencontre dans des enceintes pouvant en accueillir pourtant dix fois plus.

La LFP déçue

Un échec qui met malheureusement un peu plus en avant les difficultés de la Ligue 1 à s’exporter par rapport aux autres championnats, comme l’a relevé le dirigeant de la LFP Didier Quillot, sur les ondes de RMC.

« C’est vrai qu’il n’y avait que quelques milliers de personnes dans le stade. On aurait souhaité qu’il y ait un peu plus de monde. Nous sommes très en retard en matière de notoriété aux États-Unis. »

Un constat qui laisse évidemment un goût amer aux différents organisateurs de l’événement, qui n’ont toutefois pas abdiqué quant au futur de l’opération. Selon les rumeurs que l’on retrouve ci et là, une deuxième édition des EA Ligue 1 Games pourrait effectivement avoir lieu l’année prochaine, en présence du PSG de Mbappé et compagnie.

Leur venue ferait alors sûrement du bien, en vue d'attirer le public américain dans les différents stades du pays.

Rappelons que dans le cadre de l’International Champions Cup en 2016, les Parisiens avaient attiré près de 35.000 personnes en moyenne dans les tribunes. De là à dire que le succès devrait être au rendez-vous pour la LFP et EA l’année prochaine…