Jeux Olympiques 2020 : Tokyo dévoile les médailles en smartphones recyclés

Si les Jeux Olympiques ne se tiendront que du 24 juillet au 9 août 2020, Tokyo est déjà prêt pour accueillir l’évènement. Prêt à tous les niveaux, que ce soit en terme d’infrastructure que d’impact environnemental. Principal nouveauté : les sportifs se verront remettre des médailles issues d’une conception unique et écologique.

Tokyo 2020 : 6 millions de smartphones pour les médailles

Pendant deux ans, le comité olympique des JO 2020 a mis en place une campagne nationale pour collecter de vieux appareils électroniques.

À l’issue de cette campagne, le comité a réussi à collecter près de 78 895 tonnes de gadgets dont 6 millions de smartphones soit 80 000 tonnes de déchets électroniques. Ces derniers ont permis l’extraction de 35 kg d’or, 3500 kg d’argent et 2200 kg de bronze. C’est donc à partir de ces déchets collectés que le comité a l’intention de créer les médailles.

On peut voir dans la vidéo de présentation que toutes les médailles auront, à peu près, les mêmes dimensions : un diamètre de 85 mm et une épaisseur allant de 7.7 à 12.1 mm. Pour la réalisation des médailles d’or, 6 grammes d’or plaqué ont été nécessaire. Les médailles d’argent, quant à elles, sont en argent pur et les médailles en bronze conçues dans un alliage de laiton rouge composé de 95 % de cuivre et 5 % de zinc.

Pour le design, les directives étaient précises pour le Comité International Olympique : toutes les médailles doivent inclure le symbole des cinq anneaux, le nom officiel des jeux et la représentation de la déesse grecque de la victoire, Niké. Pour la réalisation de ce design près de 400 professionnels étaient en compétition. Mais au final, le travail du designer Junichi Kawanishi qui a été retenu pour l’occasion.

Pour l’heure, le Japon se place déjà en champion olympique du recyclage.