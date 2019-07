25 objets technos de votre enfance qui valent une fortune aujourd’hui

Les jeux et jouets de notre enfance font partie de nos meilleurs souvenirs de jeunesse. En plus d'avoir une valeur sentimentale, ils valent parfois une petite fortune. Avez-vous encore ces objets techno à la maison?

Nous possédons tous de vieux jouets qui datent de notre enfance. Parfois ces objets sont entassés dans des coffres ou tout simplement rangés dans le grenier. Dans tous les cas, vient un moment où nous prenons la décision de les donner ou de les jeter, ce qui n’est pas toujours une bonne idée. En effet, certains de ces jeux peuvent valoir une petite fortune. Voici 25 jouets qui ont faits partie de votre enfance et dont la valeur a on ne peut plus augmenté avec les années. Vous pourriez bien vous enrichir à l’aide de ces objets destinés pour les enfants.

1 iPod classic

Prix de revente potentiel : 400 $

Cet appareil a créé une véritable révolution dans le monde de la musique numérique. Cet objet a toutefois fait place aux versions à écran tactile, comme le iPhone. Malgré tout, plusieurs mélomanes sont encore à la recherche d’iPod classique sur eBay. Ceux dont le disque dur a une capacité de 160 Go peuvent valoir jusqu’à 400 $.

2 Mario Kart

Prix de revente potentiel : 75 $

Mario Kart est un jeu classique de la Nintendo 64. En effet, bon nombre d’enfants des années 90 ont joué à ce jeu vidéo, que ce soit en solo ou avec leurs amis. Si vous possédez ce produit, sachez que vous pouvez le vendre pour 75 $. Dans le cas où votre jeu serait encore dans sa boîte d’origine et encore scellé, vous pourriez aller chercher jusqu’à 300 $, rien de moins.

3 Sony TPS-L2 Walkman

Prix de revente potentiel : 350 $

Le Walkman est un autre objet que beaucoup de gens ont possédé, surtout dans les années 80. Il s’agit, en tant que tel, du précurseur des lecteurs MP3. Cet objet rétro peut vous apporter une petite fortune si vous décidez de le revendre. En effet, vous pouvez le revendre pour 350 $. Sachez toutefois que certains acheteurs sont prêts à payer jusqu’à 700 $ pour des TPS-L2 de Sony en parfait état.

4 Apple I

Prix de revente potentiel : 900 000 $

Il n’existe que peu d’Apple I, soit le premier ordinateur fabriqué par Steve Jobs et Steve Wozniak. De fait, les deux hommes n’en ont construit que 200 en 1976 et les ont vendus à des férus d’informatique. Ces appareils, qui se vendaient 666,66 $ valent désormais une petite fortune… En 2014, Henry Ford a payé 900 000 $ pour en obtenir un.

5 Hot Wheels

Prix de revente potentiel : 3 800 $

Les Hot Wheels sont des petites voitures à collectionner. Elles peuvent cependant valoir un gros montant d’argent selon leur modèle et leur année d’origine. La Porsche Hot Wheels rose de 1987 a par exemple une valeur de 3800 $ ce qui dépasse le prix de certaines voitures à moteur.

6 Macintosh

Prix de revente potentiel : 1598 $

C’est en 1984 que le Macintosh d’Apple est apparu. À l’époque, vous pouviez vous procurer cet ordinateur pour 2 495 $, ce qui équivalait à plus de 5000 $ en argent de nos jours. Bien que cet ordinateur soit un peu désuet par rapport à nos avancées technologiques, certaines personnes sont encore prêtes à payer pour obtenir le premier Mac. En 2014, un Macintosh a été vendu sur eBay pour 1 598 $.

7 Atari VCS

Prix de revente potentiel : 100 $

Vous possédez encore un Atari VCS? Ne le jetez surtout pas! Ce objet électronique pourrait vous permettre d’amasser la somme de 100 $ sur eBay. Dans le cas où vous posséderiez des jeux, vous pourriez ramasser encore plus d’argent. En effet, Air Raid a été vendu pour 30 000 $, il y a quelques années, rien de moins.

8 APF Imagination Machine

Prix de revente potentiel : 999 $

Malgré le fait que l’APF Imagination Machine n’ait pas été aussi populaire que l’Atari, elle a su aller rejoindre un grand nombre d’adeptes des jeux vidéo. Cet objet est extrêmement rare, alors son prix de revente est assez hallucinant. En 2013, un APF Imagination Machine a été vendu pour 999 $ sur le site eBay. C’est trois fois plus que sa valeur en 1979!

9 Montre Hewlett Packard HP-01

Prix de revente potentiel : 1000 $

Les montres sont rendues très technologiques (pensons seulement aux Apple Watch!). Cela n’est toutefois pas récent. En 1977, Hewlett Packard chamboulait le monde des montres avec HP-01. En effet, cette montre permettait non seulement d’avoir accès à l’heure, mais aussi de faire des calculs, de chronométrer en plus d’avoir accès à un calendrier. Si vous possédez une de ces montres, vous pouvez la revendre entre 1000 $ et 4000 $ sur eBay.

10 Furby

Prix de revente potentiel : 1000 $

Furby est ce hibou qui parlait. Il a été extrêmement populaire dès sa sortie en 1998. On pouvait même en trouver qui se vendaient jusqu’à 300 $ en magasin. De nos jours, vous pouvez revendre votre Furby pour 300 $ ou 750 $ s’il s’agit d’une édition spéciale.

11 Speak & Spell

Prix de revente potentiel : 200 $

Ce jeu produit par Texas Instruments n’était qu’en anglais de prime abord. La société a toutefois sorti une version en français qui a permis d’épeler des mots de base et, ainsi, d’avoir du plaisir tout en s’éduquant. Ce jeu peut se revendre aisément 200 $.

12 Dumbo

Prix de revente potentiel : 200 $

Les films de Disney ont marqué des générations entières d’enfant. Dumbo est une des œuvres cinématographiques de Black Diamond Editions que tout le monde aurait dû voir et garder en sa possession. De fait, ce VHS vaut désormais 200 $.

13 Devilgotchi

Prix de revente potentiel : 1000 $

Si vous avez déjà eu en votre possession un Tamagotchi, vous avez probablement déjà entendu parler de la version Devilgotchi. Neuve, celle-ci peut valoir 1000 $, soit le prix d’un petit voyage…

14 GameBoy Color

Prix de revente potentiel : 3000 $

Ce jouet est sorti en 1998 et a été vendu jusqu’en 2003. Force est de constater qu’il a été on ne peut plus populaire auprès des amateurs de jeux vidéo. Vu qu’il est désormais ardu de se procurer un tel produit, vous pouvez vendre le vôtre sur Internet jusqu’à 3000 $!

15 Téléphone à cadran rotatif Ericsson DBH 1001

Prix de revente potentiel : 125 $

Si vous n’avez pas ce téléphone en votre possession, il est fort probable que vos grands-parents en possèdent un. S’ils l’ont rangé dans une boîte, n’hésitez pas à le mettre en vente sur eBay. Cela pourrait vous rapporter jusqu’à 125 $.

16 Le Roi lion

Prix de revente potentiel : 1500 $

Le Roi lion est un autre film culte de Disney qui a été vu par énormément d’enfants. Cette œuvre a été si populaire que Jon Favreau en a fait une nouvelle adaptation! Reste que la première édition du VHS vaut 1500 $…

17 Vieux téléphones cellulaires

Prix de revente potentiel : 550 $

Peu de gens gardent leurs vieux téléphones cellulaires, et avec raison. La plupart de ces objets ne valent pratiquement rien. Certains peuvent toutefois vous rapporter une petite fortune, comme le Motorola DynaTAC 8000X 1983. Celui-ci s’est récemment vendu 550 $ sur un site aux enchères. Nous vous suggérons donc de regarder si votre téléphone a une certaine valeur avant de vous en débarrasser. Sait-on jamais!

18 Machine à écrire

Prix de revente potentiel : 560 $

Dans le cas où vous ayez une machine à écrire et que vous n’ayez nullement l’envie de vous en servir pour pondre un roman, pourquoi ne pas la vendre? Vous pourriez vous faire un beau montant d’argent. De fait, vous pouvez aller chercher jusqu’à 560 $ selon le modèle et l’état de votre objet.

19 Systèmes de jeux vidéo

Prix de revente potentiel : 100 $

Les consoles de jeux vidéo restent un must auprès des collectionneurs. Les gens sont prêts à payer pour rejouer avec leur console de jeux préférée, que ce soit le Gameboy Color, tel que mentionné précédemment, mais également la PlayStation 2, le GameCube, ou la Xbox originale.

20 Tourne-disques

Prix de revente potentiel : 150 $

Les tourne-disques ont eu un regain de popularité depuis quelques années. Ce n’est pas sans raison qu’on voit de plus en plus de magasins de disques ouvrir. Les amateurs de musique parcourent donc les sites Internet, mais aussi les magasins à la recherche de vinyles et de tourne-disques de qualité.

21 Aladdin

Prix de revente potentiel : 1500 $

Aladdin fait aussi partie des films classiques que chaque enfant a vus au moins une fois, si ce n’est pas plus. L’édition Black Diamond du film original et de sa suite vaut présentement 1 500 $.

22 Jeux vidéos vintage

Prix de revente potentiel : 600 $

Nous vous avons parlé de Mario Kart. Sachez que ce n’est pas le seul jeu qui a une bonne valeur de revente. En effet, bon nombre de jeux vidéos vintage peuvent revendus pour une somme assez étonnante. Super Mario RPG, Mega Man X3, Harvest Moon, et Chrono Trigger sont très recherchés auprès des collectionneurs. C’est si vrai que X3 et Chrono Trigger se vendent en ce moment 400 $ et 600 $.

23 Les bandes dessinées

Prix de revente potentiel : 150 $

Ce n’est pas un secret : plusieurs bandes dessinées ont inspiré des émissions télévisées ainsi que des œuvres cinématographiques. Elles peuvent valoir très cher. Par exemple, la série Black Panther des années 70 vaut 150 $ pour 15 numéros ou 50 $ par numéro.

24 Lite Brite

Prix de revente potentiel : 150 $

Ce jouet qui a diverti bon nombre d’enfants dans les années 70 pourrait vous aider à faire grossir votre compte en banque. En effet, celui-ci vaut maintenant 150 $ sur les sites à enchères.

25 Jouets de Star Wars

Prix de revente potentiel : 3000 $

Avec la sortie de Star Wars dans les salles de cinéma est évidemment venue la création de jouets pour enfants. Si ces jouets ne sont désormais pour vous que de simples souvenirs d’une enfance heureuse, notez que ceux-ci peuvent valoir une petite fortune auprès des fans de Star Wars. Prenons, par exemple, le Millennium Falcon original. Si vous l’avez conservé dans sa boîte, votre jouet pourrait vous rapporter la «petite» somme de 3000 $.

Les jouets qui ont marqué votre enfance pourraient donc vous permettre de payer votre prochain smartphone! Par conséquent, La prochaine fois que vous voudrez faire un peu de ménage, ne jetez pas tout de suite vos vieux jouets à la poubelle. Prenez le temps d’aller voir leur valeur de revente avant de les mettre à la poubelle!

