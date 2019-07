Première finale de la Coupe du monde de Fortnite : 30 millions de dollars en jeu

Ce week-end, New York sera la capitale du battle royale. Deux cents joueurs de Fortnite, censés être les deux cents meilleurs au monde, se rassemblent dans la Grosse Pomme pour s’affronter lors de la première finale de la Coupe du Monde du jeu d’Epic Games. Il faut dire que le butin vaut le détour : 30 millions de dollars US à se partager.

Et s’il fallait une preuve de plus pour se convaincre que l’e-sport est capable de rassembler les foules, le tournoi se déroulera dans le stade Arthur Ashe, qui abrite normalement l’US Open de tennis. Celui-ci peut accueillir plus de 20.000 personnes.

Finale de Fortnite : le combat pour la poule aux œufs d’or

Pour poursuivre la comparaison avec le tennis, précisons que le grand vainqueur de la finale remporterait trois millions de dollars, soit quasiment autant que le vainqueur du prochain US Open (3,8 millions).

Les autres participants sont assurés quant à eux de repartir chacun avec 50.000 dollars au minimum. Le combat a quand même été rude pour y parvenir, puisque l’ensemble de la saison comprenait dix semaines de qualifications. Epic Games aura en tout dépensé 100 millions de dollars de prix, ce qui en dit long sur la force de frappe du studio (dont les revenus sont estimés à environ 15 milliards $, principalement générés depuis la sortie de Fortnite en 2017).

Les deux cents e-athlètes auront dû tirer leur épingle du jeu face à 250 millions d’autres joueurs de Fortnite. D’ailleurs Ninja, le joueur le plus réputé sur le jeu, n’est pas qualifié pour l’événement

Dernière mise à jour le 2019-07-26 at 09:19 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires