Ils étaient deux cents à se rassembler pour la finale de la coupe du monde de Fortnite, ce week-end à New York. Deux cents, et il fallait qu’il n’en reste que deux. Ce samedi 28 juillet, le Norvégien Emil Bergquist Pedersen, alias «Nyhrox», et son partenaire autrichien Thomas Arnould alias «Aqua» ont été sacrés premier duo champion du monde du battle royale le plus populaire. Grâce à cette victoire, ils ont remporté 1,3 million d’euros chacun.

Dimanche, l’Américain Kyle Giersdorf (16 ans lui aussi), plus connu sous le pseudonyme de « Bugha », est lui devenu le tout premier champion du monde solo de Fortnite. Il met ainsi la main sur la coquette somme 3 millions de dollars. Il a pris l’avantage dès le commencement pour finir largement en tête, avec presque le double de points de celui qui s’est imposé en deuxième position (59 contre 33). Côté français, les joueurs Skite et Nayte ont terminé 7ème et 8ème dans la catégorie solo.

Fortnite sur le toit du monde

«Nyhrox» et «Aqua» ont remporté deux des six matches de cette première finale de Coupe du monde en duo, ce qui leur a permis d’arriver à la première place du classement. Ils devancent de quatre points le Néerlandais «Rojo» (21 ans) et le Britannique «Wolfiez» (15 ans), qui ont eux empoché 1,125 millions de dollars chacun.

«Je ne sais pas quoi dire. C’est dingue», ont déclaré, chacun à leur tour, les deux vainqueurs.

En additionnant toutes les catégories, Epic Games aura distribué 30 millions de dollars de prix, et 100 millions sur l’ensemble de la saison. Tous les joueurs qui sont parvenus dans le top 100 se sont vu attribuer au minimum la somme de 50 000 dollars.

Rappelons que le jeu, sorti en juillet 2017, compte aujourd’hui plus de 250 millions de joueurs.