Les prochains iPhone pourraient fonctionner avec l’Apple Pencil

« Who wants a stylus ? Nobody wants a stylus ! ». Cette phrase mythique de Steve Jobs, est restée dans les annales. C’était en 2007, lors de la conférence de présentation du premier iPhone. De ce temps, le grand patron d’Apple était moyennement convaincu par cette technologie. Qui aurait cru que quelques années plus tard, la marque à la pomme miserait sur cet accessoire. En effet, si l’on se fie aux rumeurs, la cuvée 2019 d’iPhone pourra s’offrir un tout nouvel accessoire : l’Apple Pencil.

Le stylet maison d’Apple

Selon les dernières informations relayées par Citi Research, les futurs iPhone, qui sortiront à la rentrée prochaine, devraient supporter l’Apple Pencil. Pour les experts et les analystes, il s’agit d’une technique qu’Apple aurait adoptée pour rendre les nouveaux modèles plus « punch ». En effet, le design de ces nouveaux smarpthones gardera les mêmes lignes (avec le même écran, la même encoche).

Ainsi, outre l’ajout d’un nouveau capteur sur chaque modèle, qui sera certainement ultra grand-angle, ces derniers n’auront pas de grandes particularités. L’Apple Pencil est donc l’arme secrète de la marque. Néanmoins, cette information est encore à prendre avec des pincettes, car, pour l’heure, aucune source fiable n’a encore évoqué cet ajout. Néanmoins, la rumeur n’est pas aussi invraisemblable qu’elle en a l’air, car Apple avait déjà évoqué ce support, réservé, au départ, pour les iPad Pro.

1ère ou 2è génération de Pencil pour l’iPhone ?

Si les rumeurs se confirment, il reste encore à savoir si les iPhone seront compatibles avec l’Apple Pencil de première ou de deuxième génération. L’on se demande même si la marque à la pomme n’a pas prévu un style spécial pour les iPhone. En effet, étant donné que les stylets des derniers iPad Pro s’accrochent magnétiquement sur la tranche plate de l’iPad, et que les iPhone de 2019 auront des tranches bombées, les compatibilités sont minimes.

De plus, l’on apprend qu’Apple devrait également garder la prise Lightning sur les prochains iPhone. Mais tout cela reste au stade des « estimations » et il faudra attendre septembre pour en être certain.

Dernière mise à jour le 2019-08-02 at 09:29 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires