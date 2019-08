Roller Coaster Tycoon 2 : un joueur imagine une attraction qui dure 45 ans

2002, une année qui restera certainement gravée dans la mémoire des amateurs de jeux de gestion. Elle marque en effet la création de Roller Coaster Tycoon 2. Depuis ses débuts, jusqu’à ce jour, ce jeu a toujours réussi à susciter l’intérêt des gestionnaires de parc d’attraction en herbe.

Roller Coaster Tycoon 2 propose aux utilisateurs de reprendre la gestion des parc d’attractions existants ou de se baser sur une vingtaine de scénarios.

45 ans de Roller Coaster Tycoon 2

Pour les fans du monde entier, le joueur Marcel Vos n’est certainement pas un inconnu. Et pour cause, il y a quelques mois, ce dernier avait déjà créer une attraction dont un seul et unique tour durait jusqu’à 12 ans. Oui, vous avez bien lu, 12 ans ! Ce n’est pas son premier exploit car dans le passé, il avait déjà créé un grand huit d’une durée de plus de 232 jours. Il a expliqué qu’il a relié les deux attractions et bloqué les wagons pour que ces derniers fassent des tours particulièrement « longs ».

Si ce chiffre vous semble déjà assez remarquable, vous serez surpris d’entendre qu’il y a quelques jours, Vos a presque quadruplé son propre record. Cette fois-ci, le tour dans cette attraction durera 45 ans. Il faudra donc passer près d’un demi-siècle pour arriver au bout de ses « 45 ans en enfer ». À ce jour, il s’agit de l’attraction la plus longue à terminer du jeu. Si vous voulez un bref aperçu de ce que cela donne, voici une vidéo de présentation :

Dans cette vidéo, Marcel Vos explique qu’il ne pensait pas qu’il était faisable de battre son précédent record de janvier. Et pourtant, il y est arrivé.

Mais est-il encore possible de battre ce nouveau et dernier record ? À vous de relever le défi : RCT2 est disponible sur Steam pour 10$.

