Quelques heures avant de tuer vingt personnes à l’arme à feu dans un centre commercial d’El Paso, au Texas, Patrick Crusius, 21 ans, aurait publié sur le forum 8chan un manifeste anti-hispanique et glorifiant le massacre de la mosquée de Christchurch. Un nouvel épisode dans une longue histoire d’incitation à la haine sur 8chan.

Un épisode de trop, apparemment, puisqu’à la suite de ces révélations, Cloudflare, réseau de diffusion de contenu du site, a annoncé qu’il mettait fin à son contrat avec le forum. En outre, dimanche, Frederick Brennan, fondateur de 8chan, a réclamé la fermeture du forum.

Crée en 2013, 8chan (à prononcer «Infinity chan») consiste en un forum de partages d’images et de texte, dont la particularité est son manque absolu de modération. Un laxisme qui a donné lieu à des manifestes et incitations à la violence, plusieurs fois condamnés sur Internet et les médias. Frederick Brennan avait d’ailleurs coupé les ponts avec son propre forum en décembre 2018.

« [8chan] n’apporte rien de bon au monde, avait-il déclaré au New York Times. Il est totalement négatif pour tout le monde, sauf pour ses utilisateurs. Et vous savez quoi? Il est négatif pour eux aussi. Ils ne s’en rendent simplement pas compte.»

We just sent notice we are terminating service for 8chan. There comes a time when enough is enough. But this isn’t the end. We need to have a broader conversation about addressing the root causes of hate online. https://t.co/ZsctDpswM5

— Matthew Prince 🌥 (@eastdakota) August 5, 2019