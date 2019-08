«Bugha», champion du monde de Fortnite, devra reverser la moitié de ses 3 millions $ 

Pour cette année, Epic Games n’a pas lésiné sur les moyens pour sa première coupe du monde de Fortnite. Outre les activités tournant autour de sa licence, la firme a également vu grand concernant les sommes remportées lors de cette compétition. Ainsi, Bugha, jeune Américain de 16 ans, grand vainqueur de cette saison, a empoché la somme de 3 millions de dollars.

Un chiffre qui a fait couler beaucoup d’encre et qui place l’Esport comme étant le sport le mieux récompensé (devant le tennis, le golf, les fléchettes et le cyclisme). Sauf que cette petite « fortune » devrait être divisée en deux, après taxation.

Bugha voit ses 3 millions coupés en deux

Ce ne sont pas seulement les joueurs et les fans qui profiteront de ce grand évènement Esport. Et pour cause, grâce à la Fortnite World Cup, le gouvernement américain réussi également à mettre la main sur une bagatelle s’élevant à 2.75 millions de dollars, sans rien faire.

En effet, cette somme que le gouvernement prélèvera rassemble toutes les taxes prélevées sur tous les gains de l’évènement. Et cette somme contient également la somme prélevée sur le cashsprize de Bugha, le champion du monde, ayant gagné la somme de 3 millions de dollars pour une performance saluée par les plus grands joueurs du monde entier. Après taxes, il ne touchera plus que la moitié, soit moins de 1.5 millions de dollars.

Dans ces 3 millions de dollars de gain initial, il faudra compter : les taxes par l’impôt d’une hauteur de 39.4 % ainsi que la taxe de l’Etat de New York à hauteur de 8.82 %.

Dernière mise à jour le 2019-08-05 at 10:39 / Liens affiliés / Images de l'API Amazon Partenaires